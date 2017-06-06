“الإسكان”: إصدار 503 فواتير لـ336 قطعة أرض خاضعة للرسوم البيضاء بالدمام

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أعلنت وزارة الإسكان، اليوم الثلاثاء، عن إصدار 503 فواتير لـ336 أرضاً خاضعة لنظام رسوم الأراضي، بمساحة إجمالية تجاوزت 105 ملايين متر مربع في حاضرة الدمام.

وأشار المستشار المشرف على رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان المهندس محمد المديهيم -بحسب صحيفة “عكاظ”- إلى أن الوزارة بدأت إصدار فواتير الرسوم على الأراضي الخاضعة للنظام في حاضرة الدمام قبل أسبوعين.

وأوضح “المديهيم” أن فترة التسجيل المتاحة من قبل الوزارة لملاك الأراضي في مكة المكرمة، تنتهي في الرابع من ذي القعدة المقبل، والمدن التي جمعت بيانات الأراضي الخاضعة للنظام بها هي “الرياض، وجدة والدمام”.

ولفت إلى تلقي الوزارة، عدداً من طلبات الاعتراض من ملاك الأراضي دون أن يحددها، مبيناً أن الجهات المختصة تتعامل معها بحسب اللوائح والأنظمة المعمول بها، والنظام يخول للملاك حق الاعتراض على القرارات خلال ستين يوما من تاريخ إصدار القرار.