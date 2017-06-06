مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 في حادث بـ «الليث»

“الأحساء اليوم” – الأحساء

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب تسعة آخرون في حادث صباح اليوم الثلاثاء، وتلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بمحافظة الطائف، بلاغا عند الساعة السادسة عن وقوع حادث تصادم بين ثلاث مركبات جنوب محافظة الليث، ما أدى إلى وجود عدد من الإصابات والوفيات.

من جهته أوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر في محافظة الطائف، أن غرفة العمليات تلقت بلاغ من مواطنين على الرقم 997 يفيد عن وجود حادث تصادم وقع بين ثلاث مركبات مخلفًا وراءه عدد من الإصابات، بحسب “عكاظ”.

وتم توجيه مركز الشواق ومركز الليث والمراكز القريبة والدعم من مستشفى الليث للموقع، حيث بلغ عدد الفرق ست فرق حيث تم وصول أول فرقة عند الساعة12:6 ص، وعلى ذلك تم فرز الحالات، حيث اتضح أن هناك عدد أربع حالات خطيرة وخمس حالات متوسطة وثلاث حالات انتقلت إلى رحمة الله، وعلى الفور تم التعامل مع الحالات جميعها وتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لهم ونقلهم إلى مستشفى الليث العام.