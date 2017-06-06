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الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هـ, الموافق 6 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

«الصحة» تكشف سبب الصداع أثناء فترة الصيام

«الصحة» تكشف سبب الصداع أثناء فترة الصيام

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أوضحت وزارة الصحة، أن التوقف المفاجئ لتناول الكافيين قد يسبب الصداع أثناء فترة الصيام، وشددت الوزارة، عبر انفوجرافيك توعوي نشرته عبر حسابها بـ”تويتر”، على ضرورة التقليل التدريجي من الاستهلاك اليومي منها وذلك لتجنب الصداع.

وأشارت إلى أن هناك طرقاً للوقاية من الصداع، منها اتباع نظام غذائي صحي، وتجنب الإجهاد الذهني والبدني، وشرب كمية كافية من السوائل، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

تأتي هذه الأنشطة التوعوية، تواصلاً للجهود التي تقوم بها الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وتعزيز الوعي الصحي، وتزويدهم بالنصائح الطبية والإرشادات الصحية خلال شهر رمضان المبارك.

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