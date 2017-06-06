ترقية 909 أفراد في الجوازات

“الأحساء اليوم” – الأحساء

إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية “حفظه الله”، أصدر مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، قرارات إدارية بترقية 909 أفراد من منسوبي المديرية العامة للجوازات وذلك على النحو التالي، ترقية 449 فرداً من رتبة عريف إلى رتبة وكيل رقيب، وترقية 321 فرداً من رتبة جندي أول إلى رتبة عريف، وترقية 139 فرداً من رتبة جندي إلى رتبة جندي أول.

ورفع مدير عام الجوازات بالغ شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على ما يحظى به رجال الأمن بصفة عامة ورجال الجوازات بصفة خاصة من اهتمام وثقة ورعاية تمثل لهم حافزاً ودافعاً للارتقاء بأدائهم، متمنياً لمن شملتهم هذه الترقيات التوفيق والسداد في تنفيذ مهامهم لخدمة الدين ثم الملك والوطن، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ لهذا الوطن قيادته الرشيدة وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان والاستقرار.