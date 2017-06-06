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الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هـ, الموافق 6 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

أشاد بما تبذله الإدارة ودعا لمزيدٍ من الجهود لتيسير حركة المسافرين..

الأمير أحمد بن فهد يستقبل منسوبي جوازات الشرقية

الأمير أحمد بن فهد يستقبل منسوبي جوازات الشرقية

الأحساء – “الأحساء اليوم”

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء، في مكتبه، مدير جوازات المنطقة الشرقية اللواء فيصل البلعاسي، وكبار منسوبي الإدارة.

وفي بداية اللقاء، استمع سموه إلى شرحٍ عن ما تبذله جوازات المنطقة الشرقية في مجال المنافذ ومراكز الجوازات وخدمات المقيمين، وكذا ما تبذله إدارة الجوازات من جهود لأجل إنجاح حملة “وطن بلا مخالف” التي أُطلقت بموافقة المقام السامي، وبمتابعة سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز.

كما اطلع الأمير أحمد بن فهد، على خطط جوازات المنطقة الشرقية للتعامل مع موسم العمرة والحج وإجازات الأعياد، التي يتوقع أن تشهد فيها المنافذ البرية والجوية للمنطقة الشرقية كثافةً في الرحلات والمسافرين، كذلك اطلع (يحفظه الله) على الخطوات التي اتخذتها المديرية العامة للجوزات لتطوير العمل في مراكز الجوازات.

وقد أشاد سموه بما تبذله إدارة جوازات المنطقة الشرقية في تطوير خدماتها المقدمة للمستفيدين في المراكز والمنافذ، داعيًا إلى بذل مزيدٍ من الجهود لتيسير حركة المسافرين في المنافذ كافة خلال الفترة المقبلة، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

 

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