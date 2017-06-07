رسوم الأراضي البيضاء تشمل الشوارع التجارية قريبًا

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أَعْلَنَتْ وزارة الإسكان أن المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء لن تبدأ قبل عام ٢٠٢٠، ملمحة إلى إمكان شمول الشوارع التِجَارِيّة بالرسوم قريباً.

وأَوْضَحَ مشرف برنامج الرسوم البيضاء في وزارة الإسكان، محمد المديهيم، خلال عرض طريقة حساب رسوم الأراضي البيضاء على الإعلاميين، أمس الثلاثاء: “أن المرحلة الثانية من الرسوم قد تبدأ من ٢٠٢٠، وليس قبلها؛ وَذَلِكَ لِلانتهاء من المرحلة الأولى، التي هي مختصة بمساحات عشرة آلاف متر فأعلى، فيما تمنح الوزارة ضعف السعة الاستيعابية لكل المطورين المسجلين في برنامج إتمام”.

وَأَكَّدَ المديهيم أن الوزارة لم تتأخر في فرض رسوم الأراضي البيضاء، مُشَدِّداً على أن الوزارة لا تنوي أن تكون صانعة للسوق، أو أن تتحكم في الأسعار العقارية.

وأَضَافَ: “أن بيع الأرض لا يغني عن دفع من صَدَرَتْ عليه الفاتورة”، مُوَضِّحَاً أن أسعار الأراضي قد تختلف، فبعض الأراضي قد تصل أسعارها إلى ملايين الريالات، وأراضٍ قد تصل قيمتها إلى ١٢٠ ريالاً، ورسمها ثلاثة ريالات فقط”.