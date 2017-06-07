تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هـ, الموافق 7 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

الشرقية.. طقس حار مع استمرار الرياح المثيرة للغبار

الشرقية.. طقس حار مع استمرار الرياح المثيرة للغبار

الأحساء – واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران وكذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض, في حين يبقى الطقس حار على المنطقة الشرقية.

كما تستمر السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على الأجزاء الجنوبية من شرق المملكة تمتد إلى المنطقة الجنوبية مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

ترقية 909 أفراد في الجوازات

ترقية 909 أفراد في الجوازات

الأمير أحمد بن فهد يستقبل منسوبي جوازات الشرقية

الأمير أحمد بن فهد يستقبل منسوبي جوازات الشرقية

الشورى يطالب باستراتيجية لمكافحة الفساد.. دراسة شاملة وإنشاء جمعيات غير حكومية

الشورى يطالب باستراتيجية لمكافحة الفساد.. دراسة شاملة وإنشاء ...

ملك البحرين يزور المملكة غدًا

ملك البحرين يزور المملكة غدًا

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*