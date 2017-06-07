تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هـ, الموافق 7 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

أعمدة إنارة بمخطط الصفا بلا إضاءة منذ عام.. والسكان مستاءون

أعمدة إنارة بمخطط الصفا بلا إضاءة منذ عام.. والسكان مستاءون

الأحساء – فواز بن يوسف الموسى

عبر عدد من سكان الحي الواقع خلف محطة البنزين بمخطط الصفا في الأحساء، عن استيائهم الشديد من انقطاع الكهرباء عن أعمدة الإنارة بشوارع الحي منذ حوالي سنة.

وذكر بعض السكان، في حديثهم لـ”الأحساء اليوم”، أنهم تقدموا بعدة بلاغات للأمانة بهذا الخصوص لكن دون أي فائدة تذكر، حيث أفادتهم بأن السبب في ذلك وجود التماس كهربائي في كيبل بأحد أعمدة الإنارة دون أن يتم إصلاحه -بحسب قولهم، مما جعلهم يعبرون عن مخاوفهم على أنفسهم وعوائلهم من احتمال حدوث حالات صعق كهربائي -لا سمح الله.

ونوّه أهالي الحي، بأنه إضافةً إلى ذلك هناك مخاطر من استمرار ذلك الوضع على منازلهم والمنازل التي تحت الإنشاء، والخوف من تعرضها للسرقة من قبل أصحاب النفوس الضعيفة، وخصوصًا أنه أحد الأحياء الجديدة، مطالبين عبر “الأحساء اليوم” الجهة المعنية بأمانة الأحساء بسرعة التدخل والعمل على حل تلك الإشكالية.

ومن جانبها، تواصلت “الأحساء اليوم”، مرات عدة مع أمانة الأحساء عبر متحدثها الإعلامي خالد بوشل؛ للحصول على إفادته بهذا الخصوص، حيث وعد بدوره بالرد ولكن –للآسف- لم تصلنا أي إفادة من قبله حتى وقت نشر هذا التقرير، ما اعتبره البعض دليلًا على أن شكوى المواطنين وملاحظاتهم على بعض الخدمات البلدية لا تلقى الاهتمام المطلوب لدى الجهات المعنية في الأمانة، وخاصة في ظل عدم التجاوب مع البلاغات التي تردهم، وكذلك عدم إفادة المتحدث الإعلامي للأمانة بأسباب ذلك.

واختتم الأهالي المتضررون، حديثهم، بالتساؤل عما إذا كانوا سيرون تحركًا من قبل الجهة المعنية للنظر في الشكوى، والعمل على حلها قبل عيد الفطر المبارك، أم أن الوضع سيبقى على حاله وأنه لا حياة لمن تنادي!.

٢٠١٧٠٥٠٧_٢٣٠٥٤٢_resized ٢٠١٧٠٥٠٧_٢٣٠٧٥٥_resized IMG-20170317-WA0105 IMG-20170317-WA0106 IMG-20170317-WA0108 IMG-20170416-WA0129 IMG-20170416-WA0132

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

“المطيري”.. باحث عصامي يخترع نظامًا لرصد الزلازل قبل حدوثها

“المطيري”.. باحث عصامي يخترع نظامًا لرصد الزلازل قبل ...

استنفار مجتمعي لإنقاذ “متعب” من بتر ساقه.. ومستشفيات المانع تتبنى علاجه

استنفار مجتمعي لإنقاذ “متعب” من بتر ساقه.. ومستشفيات ...

مبادرة مغرد بطلب “ريتويت” مقابل طعام للمحتاجين وشركات تتفاعل

مبادرة مغرد بطلب “ريتويت” مقابل طعام للمحتاجين وشركات ...

المستنقعات تحاصر منازل “الجرن” و”الصفا” وشكاوى السكان بلا مجيب

المستنقعات تحاصر منازل “الجرن” و”الصفا” وشكاوى السكان بلا ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*