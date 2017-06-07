“الخلفان” يفتتح معرض “إجازتي 2” في نادي حي الارتقاء

الأحساء – نَوَّاف بن عَلَّاي الجِرِي

تحت رعاية مدير التعليم بالأحساء ورئيس الفريق التنفيذي لأندية مدارس الحي أحمد بن محمد بالغنيم، افتتح ممثل الأندية ومدير إدارة النشاط بتعليم الأحساء يوسف بن سعد الخلفان، مؤخرًا، معرض “إجازتي 2” المقام في نادي الحي الارتقاء بمدرسة صلاح الدين، بالشراكة مع المدرسة.

وكان في استقبال الضيوف المشرف التربوي والمتابع للنادي عبدالله بن خليفة الملحم، وقائد النادي عادل بن عبدالرحمن البوشل، وقائد المدرسة منصور العجمي، بحضور جمع غفير من مشرفي إدارة التعليم وقيادات الأندية وأولياء الأمور وأبناء المجتمع.

هذا وقد بدأت الجولة بركن الضيافة ثم: ركن برنامج فطن، والركن الرياضي، وركن الصحة، وركن السلامة المرورية، وركن تعليم زمان، وركن أندية الحي، وركن الملعب، وأجري فيه حوار عن التعصب الرياضي، واختتم بركن المسرح الذي قدم فيه مسرحية قصيرة، وقد شارك في الأركان جميع الأندية.

ومن جانبه، عبّر ممثل البرنامج عن سعادته بما شاهده، مثنيًُا على الجهود المبذولة والإبداعية في المعرض لقائد النادي وقائد المدرسة وقادة الأندية والأساتذة المشاركين؛ ليودع في الختام الضيوف بالحفاوة كما استقبلوا.