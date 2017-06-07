“التعليم” تعلن فتح طلب العدول عن حركة النقل الخارجي

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أعلنت وزارة التعليم، اليوم، فتح طلب العدول عن حركة النقل الخارجي وذلك بدءاً من ظهر اليوم الأربعاء وحتى عصر السبت المقبل، عبر نظام نور.

جاء ذلك في بيان نشره المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، عبر حسابه على تويتر، قال فيه: “نوجه الزملاء المعلمين والمعلمات إلى أنه نظراً إلى تقدم عدد من المعلمين والمعلمات بطلب العدول عن الحركة بعد إعلانها بسبب ظروف طارئة؛ فقد تم إتاحة رفع طلب إلكتروني من خلال نظام نور مع ذكر السبب بدءاً من الساعة الواحدة ظهر اليوم الأربعاء وحتى الساعة الرابعة عصر يوم السبت 15 رمضان الجاري؛ لدراسته من اللجنة المشكلة والرد عليه بالموافقة أو الاعتذار حسب الحالة”.

وأشار العصيمي إلى أنه عند موافقة الوزارة على طلب العدول عن النقل سيتم الخروج من الحركة وفقدان سنة التقديم.