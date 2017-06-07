ضبط مستودع يزوّر تواريخ صلاحية منتجات التجميل في الرياض

“الأحساء اليوم” – الأحساء

في إطار جولات دوريات السلامة التي تنفذها الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض وذلك ضمن خططه في شهر رمضان، وقفت الحملة يوم أمس الثلاثاء على عدد من المواقع بلغت 76 موقعاً، ووقف الفرق على مستودع علوي حيث اتضح وجود مستودع يحوي عدد كبير من المنتجات التجميل والتي لديها تاريخ صلاحية منتهية وأيضا أجهزة ومكائن ‏لتحديث التواريخ وطباعة ‏العلب، ‏وقد تواصلت دوريات السلامة مع مندوب وزارة التجارة والصناعة الذي حضر الموقع وكذلك مندوب ‏أمانة منطقة الرياض حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.