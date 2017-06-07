تعيين منصور بن علي مديرًا للعلاقات العامة والإعلام بعمل الشرقية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أصدر مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالإنابة عبدالرحمن بن فهد المقبل، قرار بتعيين منصور بن علي آل بن علي مديرًا للعلاقات العامة والإعلام بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية.

وفي السياق، قال “المقبل” إن ذلك يأتي انطلاقًا من حرص فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية على التواصل مع وسائل الإعلام كافة فيما يخدم الصالح العام، وإيمانًا بدور الإعلام كشريك أساسي في التنمية ولتطوير التعاون البناء، معبرًا عن تقديره جهود وسائل الإعلام وما تقوم به من دور إيجابي لتحقيق أفضل معايير الجودة في خدمة المستفيدين من خدمات فرع الوزارة، معربًا عن تطلعه لبناء جسور التواصل مع وسائل الإعلام كافة، متمنيًا تحقيق شراكة فاعلة يكون لها أثر إيجابي على المجتمع.