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الأربعاء, 12 رمضان 1438 هـ, الموافق 7 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“بالغنيم” يرعى ملتقى آفاق المستقبل الثالث في “نادي الحي ركاز” بالمبرز

“بالغنيم” يرعى ملتقى آفاق المستقبل الثالث في “نادي الحي ركاز” بالمبرز

الأحساء – خالد الذكر الله

رعى المدير العام للتعليم بالأحساء أحمد بن محمد بالغنيم، مساء أمس الثلاثاء، ملتقى أفاق المستقبل للعام (الثالث) لاختيار التخصصات الجامعية، والذي يقيمه نادي الحي ركاز بمقر مدرسة جبل النور المتوسطة بالمبرز، بالشركة المجتمعية وبالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بالعمران.

 ويهدف الملتقى، الذي يستمر لمدة يومين، إلى تعـرف الطلاب خريجي المرحلة الثانوية بالجامعة والكليات “بالمملكة”، والتخصصات المتوفرة فيها ومساعدتهم على تحقيق ميولهم ورغباتهم, ومن خلال عرض التخصصات  على الطلاب الدارسين في الجامعات المتعاونة مع النادي واللجنة الاجتماعية بالعمران وفريق من المتطوعين.

ويتضمن الملتقى أركانًا تعريفية للجامعات والكليات على التخصصات المتوفرة فيها للطالب، بحضور مدير إدارة النشاط الطلابي يوسف الخلفان، ورئيس قسم التربية البدنية وسفير إستراتيجية تطوير الرياضة المدرسية فهد الملحم، وممثل إدارة الإعلام خالد الذكر الله ومشرفين.

وقد بدأ الملتقى، الذي استهل بآيات كريمة من القرآن الكريم، وشهد استعراض فيديو مرئي لبرامج وأنشطة  نادي الحي، ومن ثم كلمة مدير نادي الحي ركاز  نامي النامي، رحب فيها بمدير التعليم وبالحضور لحرصهم على هذا الملتقى، وقال: “نحرص على الطالب لاختيار التخصص الجامعي ورغبته في التخصص”.

وبدوره، قال المدير العام “بالغنيم” في كلمته: كم أنا سعيد بهذا الملتقى الذي يخدم الطلاب ويساعدهم لكي  يختاروا الجامعة أو الكلية بأنفسهم التي تناسبهم وماذا يريدون أن يكونوا  في المستقبل.

وشكر “بالغنيم” خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والحكومة الرشيدة على حرصها على التعليم في المملكة، كما شكر نادي الحي “ركاز” على هذا  الملتقى وجمعية التنمية بالعمران والحضور.

وفي الختام، أجرى “بالغنيم” جولة على الأركان التي احتوت على عدد من التخصصات الجامعية،  وقام بتكريم المشاركين في الملتقى.

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