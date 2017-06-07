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الأربعاء, 12 رمضان 1438 هـ, الموافق 7 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

أمير الشرقية يستقبل نائب وزير النقل ويطلع على مشروعات الوزارة بالمنطقة

أمير الشرقية يستقبل نائب وزير النقل ويطلع على مشروعات الوزارة بالمنطقة

الأحساء – “الأحساء اليوم”

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، صباح اليوم الأربعاء، في مكتبه بديوان الإمارة، نائب وزير النقل المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب.

وفي بداية اللقاء، استمع الأمير سعود بن نايف، إلى إيجازٍ عن مشروعات الوزارة في المنطقة الشرقية، وما تبذله الوزارة من جهود في سبيل تطوير قطاع النقل في المنطقة الشرقية.

وأشاد سموه بما تبذله الوزارة من جهود في مشروعاتها، مشددًا -يحفظه الله- على أن تعمل الوزارة على ضبط معايير السلامة في مشروعاتها، كما نوه -يحفظه الله- بأهمية إشراك المواطنين والمقيمين في رصد مخالفات أنظمة النقل، متمنيًا لمنسوبي الوزارة التوفيق والسداد في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

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