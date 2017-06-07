قسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب يناقش 12رسالة علمية في أسبوعين

الأحساء – “الأحساء اليوم”

قام قسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بجامعة الملك فيصل، في الأسبوعين الأخيرين من العام الجامعي 1438/1437هـ، بمناقشة اثنتي عشرة رسالة علمية في مسارات برامجه للدراسات العليا ما بين “الفقه وأصوله”، و”الكتاب والسنة مسار الكتاب”.

وكانت أولى تلك الرسائل رسالة ماجستير مُقدَّمَة من الطالب أحمد بن سيف السيف الدارس ببرنامج (الفقه وأصوله) بعنوان “أثر العرف عند الشافعية في المعاملات المالية من باب الأصول والثمار إلى كتاب الحجر -دراسة فقهية تطبيقية-“، وقد نوقشت يوم الثلاثاء (20/8/1438هـ) في قاعة الاجتماعات بكليَّة الآداب.

وتكونت لجنة المناقشة والحُكْم من: الدكتور عبدالاله بن محمد الملا الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية (مشرفًا ومقرِّرًا)، والدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية (ممتحِنًا)، والدكتور خالد بن محمد الدوغان الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية (ممتحِنًا)، حيث أوصت لجنة المناقشة والحكم بقبول الرسالة ومنح الطالب درجة الماجستير في تخصص الفقه وأصوله مع مراعاة الأخذ بالتعديلات التي قال بها الأساتذة المناقشون.

أما الرسالة الثانية فهي رسالة ماجستير مُقدَّمَة من الطالب طارق بن أحمد الحصين الدارس ببرنامج (الفقه وأصوله) بعنوان “الإقرار والشهادة بين يدي المحقق وأثرهما في الحكم القضائي”، ونوقشت يوم الأربعاء (21/8/1438هـ) بقاعة الاجتماعات في كليَّة الآداب.

وتكونت لجنة المناقشة والحُكْم من: الدكتور عبدالله بن محمد نوري الديرشوي الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية (مشرفًا ومقرِّرًا)، والدكتور عبدالله بن إبراهيم الموسى الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية (ممتحِنًا داخليًا)، والدكتور عبدالله بن عبد الرحمن السلطان الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (ممتحِنًا خارجيًا)، وأوصت لجنة المناقشة والحكم بقبول الرسالة ومنح الطالب درجة الماجستير في تخصص الفقه وأصوله مع مراعاة الأخذ بالتعديلات التي قال بها الأساتذة المناقشون.

“أثر الاستصحاب في فقه الأسرة عند الحنفية” وقد نوقشت يوم الأربعاء (21/8/1438هـ) بقاعة الاجتماعات في كليَّة الآداب وهي رسالة الماجستير مقدَّمَة من الطالب عبد الرحيم بن عبد الرحمن الماص الدارس ببرنامج (الفقه وأصوله).

وتكونت لجنة المناقشة والحُكْم من: الدكتور عبدالله بن محمد السماعيل الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية (مشرفًا ومقرِّرًا)، والدكتور باسل بن محمود الحافي الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية (ممتحِنًا)، والدكتور محمد جنيد نوري الديرشوي الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية (ممتحِنًا)، وأوصت لجنة المناقشة والحكم بقبول الرسالة ومنح الطالب درجة الماجستير في تخصص الفقه وأصوله مع مراعاة الأخذ بالتعديلات التي قال بها الأساتذة المناقشون.

وفي يوم الخميس (22/8/1438هـ) نوقشت بقاعة الاجتماعات في كليَّة الآداب رسالة الماجستير المُقدَّمَة من الطالب عبدالعزيز بن صالح الكاموخ الدارس ببرنامج (الكتاب والسنة/مسار الكتاب) والتي جاءت بعنوان “منهج زكريا الأنصاري في كتابه الموسوم بـ (فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن”).

وتكونت لجنة المناقشة والحُكْم من: الدكتور محمد بن عبدالرحمن العودات الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية (مشرفًا ومقرِّرًا)، والدكتور طارق بن عثمان الرفاعي الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية (ممتحِنًا)، والدكتور سليمان بن صالح القرعاوي الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية (ممتحِنًا)، وأوصت لجنة المناقشة والحكم بقبول الرسالة ومنح الطالب درجة الماجستير في تخصص الفقه وأصوله مع مراعاة الأخذ بالتعديلات التي قال بها الأساتذة المناقشون.

“المسائل المبنية على العرف في كتاب القضاء عند الحنابلة -دراسة تطبيقية-“.. رسالة ماجستير مُقدَّمَة من الطالب محمد بن تركي المطيري الدارس ببرنامج (الفقه وأصوله)، وقد نوقشت يوم الأحد (25/8/1438هـ) في قاعة الاجتماعات بكليَّة الآداب.

وتكونت لجنة المناقشة والحُكْم من: الدكتور عبد الله بن إبراهيم الموسى الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية (مشرفًا ومقرِّرًا)، والدكتور عبد الله بن محمد نوري الديرشوي الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية (ممتحِنًا)، والدكتور يوسف بن محمد البرير الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية (ممتحِنًا)، وقد أوصت لجنة المناقشة والحكم بقبول الرسالة ومنح الطالب درجة الماجستير في تخصص الفقه وأصوله مع مراعاة الأخذ بالتعديلات التي قال بها الأساتذة المناقشون.

كذلك نوقشت يوم الإثنين (26/8/1438هـ) الساعة العاشرة صباحًا بقاعة الاجتماعات في كليَّة الآداب رسالة الماجستير المُقدَّمَة من الطالب عبدالرحمن بن صالح التويجري الدارس ببرنامج (الفقه وأصوله) والتي حملت عنوان “قاعدة: [الدفع أسهل من الرفع] وتطبيقاتها في كتابي النكاح والطلاق”.

وتكونت لجنة المناقشة والحُكْم من: الدكتور محمود بن أحمد صالح الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية (مشرفًا ومقرِّرًا)، والدكتور عبدالله بن محمد السماعيل الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية (ممتحِنًا)، والدكتور باسل بن محمود الحافي الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية (ممتحِنًا)، وأوصت لجنة المناقشة والحكم بقبول الرسالة ومنح الطالب درجة الماجستير في تخصص الفقه وأصوله مع مراعاة الأخذ بالتعديلات التي قال بها الأساتذة المناقشون.

وبعنوان “إعجاز القرآن الغيبي والنفسي في وصف اليهود” نوقشت يوم الثلاثاء (27/8/1438هـ) بقاعة التَّميُّز في كليَّة الآداب رسالة الماجستير المُقدَّمَة من الطالبة عائشة بنت عبدالعزيز بن عبدالله النعيم الدارسة ببرنامج (الكتاب والسنة/مسار الكتاب).

وتكونت لجنة المناقشة والحُكْم من: الدكتور محمد بن عبدالرحمن العودات الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية (مشرفًا ومقرِّرًا)، والدكتور طارق بن عثمان الرفاعي الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية (ممتحِنًا)، والدكتور عبدالرحمن بن محمد الشهري الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية (ممتحِنًا)، وأوصت لجنة المناقشة والحكم بقبول الرسالة ومنح الطالب درجة الماجستير في تخصص الفقه وأصوله مع مراعاة الأخذ بالتعديلات التي قال بها الأساتذة المناقشون.

“ترجيحات ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز دراسة تطبيقية من أول سورة (ق) إلى آخر سورة (الطور)” نوقشت هذه الرسالة وهي رسالة ماجستير مُقدَّمَة من الطالبة جوهرة بنت عبدالله بن عبداللطيف الجعفري الدارسة ببرنامج (الكتاب والسنة/مسار الكتاب) يوم الأربعاء (28/8/1438هـ) بقاعة التَّميُّز في كليَّة الآداب.

وتكونت لجنة المناقشة والحُكْم من: الدكتور علي بن عبدالله الشهري الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية (مشرفًا ومقرِّرًا)، والدكتور طارق بن عثمان الرفاعي الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية (ممتحِنًا)، والدكتور سليمان بن صالح القرعاوي الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية (ممتحِنًا)، وأوصت لجنة المناقشة والحكم على قبول الرسالة ومنح الطالب درجة الماجستير في تخصص الفقه وأصوله مع مراعاة الأخذ بالتعديلات التي قال بها الأساتذة المناقشون.

أما يوم الأربعاء (28/8/1438هـ) فقد نوقشت بقاعة الاجتماعات في كليَّة الآداب رسالة الماجستير المُقدَّمَة من الطالب عبدالله بن إبراهيم الودعاني الدارس ببرنامج (الفقه وأصوله) بعنوان “العدول عن الإقرار في الفقه والنظام السعودي -دراسة مقارنة-“.

وتكونت لجنة المناقشة والحُكْم من: والدكتور عبدالله بن محمد السماعيل الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية (مشرفًا ومقرِّرًا)، والدكتور عبدالإله بن محمد الملا الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية (ممتحِنًا)، والدكتور عمر محمود الحسن الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية (ممتحِنًا)، أوصت لجنة المناقشة والحكم بقبول الرسالة ومنح الطالب درجة الماجستير في تخصص الفقه وأصوله مع مراعاة الأخذ بالتعديلات التي قال بها الأساتذة المناقشون.

“التقدير الحكمي وتطبيقاته في المعاملات المالية المعاصرة”، كان عنوان رسالة الماجستير المُقدَّمَة من الطالب معدي بن محمد الشهري الدارس ببرنامج (الفقه وأصوله) والتي نوقشت يوم الخميس (29/8/1438هـ) بقاعة الاجتماعات في كليَّة الآداب.

وتكونت لجنة المناقشة والحُكْم من: الدكتور عبدالله بن محمد السماعيل الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية (مشرفًا ومقرِّرًا)، والدكتور عبدالله بن محمد نوري الديرشوي الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية (ممتحِنًا)، والدكتور خالد بن محمد الدوغان الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية (ممتحِنًا)، وأوصت لجنة المناقشة والحكم بقبول الرسالة ومنح الطالب درجة الماجستير في تخصص الفقه وأصوله مع مراعاة الأخذ بالتعديلات التي قال بها الأساتذة المناقشون.

في حين نوقشت يوم الخميس (29/8/1438هـ) بقاعة التَّميُّز في كليَّة الآداب رسالة الماجستير المُقدَّمَة من الطالبة بشرى بنت عبد الله الرشيدي الدارسة ببرنامج (الفقه وأصوله) وكانت بعناون “تطبيقات فقه الأولويات على قضايا طبية معاصرة”.

وتكونت لجنة المناقشة والحُكْم من: الدكتور عبدالله بن محمد نوري الديرشوي الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية (مشرفًا ومقرِّرًا)، والدكتور خالد بن إبراهيم الحصين أستاذ الفقه عميد كلية الحقوق (ممتحِنًا)، والدكتور ميادة بنت محمد الحسن الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية (ممتحِنًا)، وأوصت لجنة المناقشة والحكم بقبول الرسالة ومنح الطالب درجة الماجستير في تخصص الفقه وأصوله مع مراعاة الأخذ بالتعديلات التي قال بها الأساتذة المناقشون.

“عقد العِرق في الأحساء” نوقشت يوم الأحد (2/9/1438هـ) بقاعة الاجتماعات في كليَّة الآداب رسالة الماجستير المُقدَّمَة من الطالب محمد بن عبد الباقي آل الشيخ مبارك الدارس ببرنامج (الفقه وأصوله).

وتكونت لجنة المناقشة والحُكْم من: الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية (مشرفًا ومقرِّرًا)، والدكتور عبدالله بن محمد السماعيل الأستاذ المشارك الدراسات الإسلامية (ممتحِنًا)، والدكتور حبيب العربي صافي الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية (ممتحِنًا)، وأوصت لجنة المناقشة والحكم بقبول الرسالة ومنح الطالب درجة الماجستير في تخصص الفقه وأصوله مع مراعاة الأخذ بالتعديلات التي قال بها الأساتذة المناقشون.

وأخيرًا، نوقشت يوم الإثنين (3/9/1438هـ) بقاعة الاجتماعات في كليَّة الآداب رسالة الماجستير المُقدَّمَة من الطالب محمد بن عبدالعزيز النغموش الدارس ببرنامج (الكتاب والسنة/مسار الكتاب) بعنوان “منهج الإمام أبي العباس أحمد بن عمار المهدوي (ت 440هـ) في تفسيره (التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل)”.

وتكونت لجنة المناقشة والحُكْم من: الدكتور أحمد بن فارس السلوم الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية (مشرفًا ومقرِّرًا)، والدكتور علي بن عبدالله الشهري الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية (ممتحِنًا)، والدكتور طارق بن عثمان الرفاعي الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية (ممتحِنًا)، وأوصت لجنة المناقشة والحكم بقبول الرسالة ومنح الطالب درجة الماجستير في تخصص الفقه وأصوله مع مراعاة الأخذ بالتعديلات التي قال بها الأساتذة المناقشون.

وقد جرت المناقشات بحضور عميد الكلية الدكتور ظافر بن عبدالله الشهري، ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور علي بن عبدالله الشهري ووكيل الكلية لخدمة المجتمع الدكتور صلاح بن صالح السميح، ورئيس قسم الدراسات الإسلامية الدكتور زياد بن عبد الله الحمام، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالقسم، وطلاب وطالبات الدراسات العليا.