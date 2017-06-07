مثقفات الأحساء يحلقن على مائدة الأكلات الرمضانية الشعبية بالنادي الأدبي

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أجواء رمضانية مؤثرة وعبادة وصلاة وعتق من النار ما بين صلاة التراويح واكتظاظ المساجد بالمصلين، وبين المداومة على تلاوة القرآن تحلّقت مجموعة من مثقفات الأحساء على مائدة الأكلات الرمضانية الشعبية للحوار بديوانية المثقفات المنعقدة في الحادي عشر من الشهر الكريم في قاعة القسم النسائي بنادي الأحساء الأدبي.

وفي الأثناء، أشارت الصحفية فاطمة عبدالرحمن، خلال مداخلتها بالملتقى، أن الشهر الكريم لا يمنع الكاتب والقارئ النهم من الغوص في أعماق الكتب أيًا كان نوعها، ولا يمكن الاقتصار على قراءة الكتب الدينية فقط ومجافاة كتب الشعر والنثر، في حين وجدت الكاتبة فوزية العتيبي، في البيت وتربية الأبناء مساحة من الانشغال تحول دون الاستمرار في الكتابة.

بينما أصرت الأديبة تهاني الصبيح، على أن ما نكتبه يمثل هويتنا وانتماءنا وانعكاس تربيتنا وأخلاقنا، وأن أثر الصيام والتخلق بأخلاق القرآن يجب ألا يظهر خلال الشهر الفضيل فقط بكتابة أشعار التوبة والرجوع إلى الله أو انتقاء المفردات ذات الإسقاط الفني الإيماني؛ بل يجب أن تكون تلك الروح السامية محلقة بجميع مراحل الحياة.

وخلال الجلسة قرأت آمال العرجان، مقالًا مؤثرًا عن جدتها الراحلة ومصحفها لا يكاد يفارق يدها، فيما قرأت فطمة رشيد ومضات من قصص قصيرة جدًا لم تتجاوز الواحدة منها الخمس كلمات وقرأت فوزية العتيبي، قصة قصيرة عن قداسة الحب حين ترتقي به التضحيات ويقوده التفاني لإسعاد الآخر.

كذلك شاركت في الجلسة مريم السعيد، بخاطرة مبكية عن فقد الأم، وأيضًا بشاير الخليفة ومنى المؤمن التي تمنت أن يكون هناك تطبيق فعلي لقرار مجلس الوزراء بإمكانية مشاركة المثقف في الندوات الثقافية المحلية والعالمية دون عائق يتشبث به الرئيس المباشر إسهامًا في دعم الطاقات الفاعلة في الوطن وإبداعاته الثقافية، واختتمت الجلسة بحوار قصير حول القصة القصيرة وتكرار عرض الجدول الخاص بفعاليات النادي خلال الشهر الكريم.

وكان رئيس مجلس إدارة نادي الأحساء الأدبي الدكتور ظافر الشهري، قد نبّه في حديث سابق، بأهمية ودور المثقفات في أنشطة النادي وأثر الديوانية في الإثراء الأدبي والثقافي النسوي.