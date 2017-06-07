“الحمد” يتحدث عن الاستعداد لرمضان قديمًا والعادات الأحسائية خلاله

الأحساء – “الأحساء اليوم”

استضافت الغرفة التجارية بالأحساء، في ثاني الأيام الثقافية الرمضانية لجمعية الثقافة والفنون بالأحساء، عبدالرحمن الحمد في أمسية رمضانية، تحدث فيها عن العادات والتقاليد التي تميز بها أهالي الأحساء خلال شهر رمضان الفضيل قديمًا.

وفي البداية، رحّب مدير الأمسية خالد الفريدة، بالمحاضر عبدالرحمن الحمد، مؤكدًا للحضور أن “الحمد” راصد للتراث بجميع أشكاله من عادات وتقاليد وعاصر تاريخًا فنيًا عميقًا، واليوم سوف نتوقف معه في محطات من حياته وفِي التاريخ الشعبي بمنطقة الأحساء خاصة في مرحلة طفولته وما كان يتداول بين الناس في شهر رمضان.

بدوره، ذكر “الحمد” أنه ولد في حي النعاثل وفِي أسرة متوسطة الحال، وبعدها انتقل إلى جنوب الصالحية في حي اسمه الناصرية، ودرس الابتدائية في مدرسة فلسطين الابتدائية، مشيرًا إلى أن الدراسة الابتدائية في ذلك الوقت أشبه بالدراسة الجامعية في هذا الوقت عندما كانت تعلن أسماء الناجحين عبر الإذاعة، وبعدها أكمل المرحلة المتوسطة في مدرسة عمر بن الخطاب، لافتًا إلى أنه كانت هناك رغبة في إكمال الدراسة الجامعية ولكن منعه ذلك الحالة المادية التي كانت تعاني منها الأسرة والتي كانت تتطلب منه البحث عن عمل.

وبيّن “الحمد” أن الاستعداد لرمضان قديمًا يبدأ من شهر رجب والكل ينتظره بفرح إلى غاية منتصف شهر شعبان والتي كانت ليلة “النافلة” أو “الناصفة”، بحيث يخرج مجموعة من العائلات ميسوري الحال بالدجاج المطبوخ مع الأرز رغم أن الحصول على هذا الغذاء سابقًا نادر نظرًا لغلاء سعره فكان يتم توزيعه على الناس ويتم بعدها اللعب بالألعاب من قبل الأطفال، ومن بين الألعاب المشهورة في ذلك الوقت لعبة اسمها “القنص” بحيث يتم استغلال ضوء القمر المكتمل في هذه الليلة والتي يتشكل من الظل والنو، وكذلك لعبة (السكينة) للبنات.

وأوضح أنه من بين العادات التي يستعد لها الناس قبل رمضان هو يوم “القرش” وقد أخبر “الحمد” بأن هذا يوم ونتيجة نقص المياه داخل البيوت يذهب الجميع نحو المزارع وما تحويه من عيون للاستحمام وغسيل الملابس ونحوه.

ونوّه بأنه فِي العطل الصيفية كان هناك رفض من الأهالي لجلوس الأطفال أو الشباب دون عمل؛ لذا كان الكل يمارس عملًا سواء كان عامل بناء أو بيع الماء أو الملابس أو بيع بعض الخضار والفاكهة وهي بالطبع نتيجة لقسوة الحياة في تلك الفترة والتي كانت تستلزم البحث عن مصادر الرزق في كل مكان لدرجة أن الكثير بدأ في العمل وتحمل المسؤولية منذ أن كان عمره 12 أو 13 سنة.

ولفت “الحمد” إلى أن “الأحساء بلد ريفي تغلب على أهله الطيبة والمحبة والكرم والعاطفة الجياشة، وأن فرحة شهر رمضان بالنسبة للأطفال تتمثل في قرب مناسبة القرقيعان، وفي العام 1958 كنت طفلًا مع مجموعة من الأطفال نلاحق (بوطبيله) ذلك الشخص الذي يوقظ الناس وقت السحر بطبلته، وصورته ما زالت ماثلة أمامي إلى غاية هذا اليوم”.

وتمنى “الحمد” عودة “مدفع” رمضان لما كان يمثله من قيمة كانت تلزم من الناس سماعه قبل أذان المغرب، كما أن مصدر الشراء الوحيد بالنسبة للأهالي يتمثل في سوق القيصرية وما يحويه من تنوع في البضائع المختلفة.

وفِي نهاية الأمسية، كرّم مدير جمعية الثقافة والفنون بالأحساء علي الغوينم، كلًا من المحاضر بالأمسية عبدالرحمن الحمد، ومقدم الأمسية خالد الفريدة.