فلكية جدة: اكتمال “قمر رمضان” بدرا.. الجمعة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

ذكرت الجمعية الفلكية بجدة أن قمر شهر رمضان يصل مرحلة البدر المكتمل يوم بعد غد الجمعة 9 يونيو 2017 وهو سيمثل أصغر قمر بدر من حيث الحجم الظاهري خلال هذه السنة وذلك بعد أسبوعين تقريبا من حدوث أقرب قمر محاق عملاق هذه السنة في 25 مايو الماضي.

وقال رئيس الجمعية المهندس ماجد أبوزاهرة: إن مرحلة البدر المكتمل لقمر رمضان ستحدث بعد أقل من يوم من وقوعه في نقطة الأوج وهي أبعد نقطة في مدار القمر حول الأرض، ولذلك فإن هذا التزامن بين وقوع القمر في نقطة الأوج وبعد ذلك وقوعه في مرحلة البدر بفترة قصيرة يعطينا أصغر قمر بدر خلال السنة.

وسيقع قمر رمضان في أقرب نقطة من الأرض عند الساعة 1:21 فجرا بتوقيت السعودية وبعد مرور 14 ساعة و48 دقيقة يصل لمرحلة البدر المكتمل عند الساعة 4:09 عصرا بتوقيت السعودية ويكون على مسافة 406,271 كيلومتر من الأرض، وبعد ذلك يشرق القمر مع غروب شمس الجمعة من الأفق الجنوبي الشرقي ويبقى مشاهدا طول الليل.

وبالمقارنة، فهذا القمر (البدر) سيقع على مسافة حوالي 50 ألف كيلومتر أبعد من الأرض، مقارنة مع أقرب قمر عملاق حدث في 25 مايو الماضي ولذلك فان القمر سيبدو حجمه الظاهري تقريبا أصغر 14% مقارنه بالقمر العملاق، وإضاءته أصغر بـ 30% لذلك سيكون أقل بريقا، وسيكون تأثيره أقل على ظاهرة المد والجزر مقارنة بأقمار البدر عندما تكون في الحضيض وهي أقرب نقطة إلى الأرض.

ويرجع هذا الاختلاف في الحجم الظاهري للقمر لأنه يتحرك في مدار بيضاوي وليس دائري تماما حول الأرض لذلك يقع القمر في بعض الأحيان قريبا من الأرض وبعيدا في أحيان أخرى.

ومن الناحية الحسابية فإن القمر البدر الصغير يتكرر حدوثه من جديد متأخرا بحوالي شهر و 18 يوم في كل سنة، ما يعني بأنه في السنة القادمة سيحدث أصغر قمر بدر في 27 يوليو 2018.

وخلال الأشهر السبعة القمرية المقبلة، فإن القمر البدر سيقترب شيئا فشيئا من الأرض حتى في النهاية سيتزامن القمر البدر من نقطة الحضيض اقرب نقطة إلى الأرض في مدارة بتاريخ 2 يناير ليمثل اقرب واكبر قمر بدر في 2018 .

من ناحية أخرى، يرصد بالعين المجردة بالقرب من قمر رمضان البدر نقطة ذهبية تلازمه طوال الليل ذلك كوكب زحل ابعد كوكب في نظامنا الشمسي يمكن رؤيته بسهوله بالعين المجردة .

ومن خلال تلسكوب صغير يمكن رؤية حلقات زحل الشهيرة، إضافة إلى أنه توقيت مثالي في الشهر لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة لوقوع كامل القمر في نور الشمس.

جدير بالذكر أن حلقات زحل ستبلغ أقصى ميلانها باتجاه الأرض في أكتوبر المقبل وفي ذلك الوقت سيكون الجانب الشمالي للحلقات بالنسبة للراصدين من على سطح الأرض في قمة وضوحه عند استخدام التلسكوبات الصغيرة وهو منظر لم نشاهده منذ العالم 2003 عندما كان الجانب الجنوبي للحلقات في أقصى ميلان له باتجاه الأرض .