“التنمية الصناعية” يكشف عن 4 معوقات تعترض عمله

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشف التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية، لعام (1436/1437)، عن أربعة معوقات تعترضه أثناء تأديته عمله.

وأوضح التقرير، أن المعوقات تتمثل في نقص مصادر وموارد تمويل المشروعات، حيث ما زال ينتظر سداد المبلغ المتبقي من زيادة رأسماله البالغة 9 مليارات ريال، ومن المقدر أن يكون هناك نقص في تغطية متطلبات الإقراض يقدر بـ 2.2 مليار ريال بنهاية 1437/‏1438.

وأضاف: أنه ما زال يعاني من استمرار التسرب في الكادر الوظيفي المؤهل نتيجة لتدني المردود المادي الذي يقدمه الصندوق، مقارنة بما يعرضه المنافسون في سوق العمل وتوجهت إدارة الصندوق خلال السنوات الأخيرة إلى رفع عدد الجامعيين الذين يتم توظيفهم سنوياً وتدريبهم وتأهيلهم.

وأشارت التقرير، إلى الصندوق يواجه عدم كفاية المبنى الحالي لاستيعاب عدد الموظفين المتزايد ويسعى للحصول على مبنى مناسب خاص أسوة بالأجهزة الحكومية الأخرى، إضافةً إلى تقادم نظام الصندوق الأساسي وعدم كفاية نصوصه لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، بحسب “الوطن”.