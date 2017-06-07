7 أطعمة من البروتين تساعدك على فقدان الوزن

“الأحساء اليوم” – الأحساء

البروتين يساعد في محاربة الوزن غير المرغوب فيه ، حيث يمنع الجوع بين وجبات الطعام ويسهل فقدان الوزن، ولكن كيف نختار أطعمة البروتين الصحيحة.

عرض موقع “webmd” عددا من الأطعمة الغنية بالبروتين التي تساعد على فقدان الوزن:

البيض

يوصف البيض بأنه الأكثر اكتمالا من الناحية الغذائية لجميع مصادر البروتين. وعند محاولة لإنقاص الوزن، استخدم بياض البيض فقط وتجنب الصفار المليء بالدهون المشبعة.

اللوز

حفنة من اللوز الخام تعتبر من أفضل الوجبات الخفيفة لإنقاص الوزن.

الزبادي

يمكنك إضافة ملعقة من الزبادي إلى وجبتك للحصول على جرعة من البروتين، كما يمكن أن يكون وجبة خفيفة، الزبادي لديه العديد من الفوائد الصحية مثل الحفاظ على مستويات السكر في الدم في نطاق صحي.

اللحوم الحمراء الخالية من الدهون

يجب أن تؤكل اللحوم الحمراء مثل لحم البقر، لحم العجل، لحم الضأن، باعتدال لإنقاص أو الحفاظ على الوزن، ولكن الكثير من اللحوم الحمراء يمكن أن يزيد الالتهاب ويزيد من خطر الإصابة بالسرطان. وعلاوة على ذلك، يجب تجنب اللحوم المصنعة.

العدس

العدس هو مصدر كبير من البروتين ويحتوي أيضا على الكثير من الألياف. كما أنه يعمل على توازن مستويات السكر في الدم.

الأسماك الزيتية

الأسماك الزيتية أغنى مصدر لسلسلة أوميجا 3 طويلة، ولكنها أيضا مصدرا ممتازا للبروتين، الأسماك مثل سمك السلمون والسردين تحتوي على الدهون الصحية والبروتين تساعدك على فقدان الوزن بصورة صحية.

الفاصوليا

الفاصوليا هي مصادر نباتية ممتازة للبروتين وهي عالية الألياف، والتي تساعدك على الشعور بالشبع، ومع ذلك، حذار من بعض الأصناف التي هي عالية في الكربوهيدرات وتتدخل في فقدان الوزن.