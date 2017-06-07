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الأربعاء, 12 رمضان 1438 هـ, الموافق 7 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

السماح بإجراء التخفيضات التجارية 3 مرات في السنة

السماح بإجراء التخفيضات التجارية 3 مرات في السنة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

جدَّدت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، تأكيدها على أنه يحق للمنشأة التجارية إجراء تخفيضات في الأسعار للمحل الواحد 3 مرات في السنة، مبينة أنه يشترط ألا تزيد مدة التخفيضات على 90 يوماً في السنة الواحدة.

وأعادت الوزارة نشر تغريدة على حسابها في موقع “تويتر”، تضمنت سؤالاً عن عدد المرات التي يسمح فيها للمحل الواحد بالحصول على ترخيص للتخفيضات سنوياً، وأجابت عليها بالقول: “للمُنشأة إجراء تخفيضات في الأسعار للمحل الواحد 3 مرات سنوياً، على ألا تزيد مُدّة التخفيضات على 90 يوماً في السنة”.

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