إحباط تهريب 580 حبة كبتاجون داخل أمعاء نزيل بسجن حفر الباطن

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أحبطت الشرطة العسكرية بسجن حفر الباطن، أمس عملية تهريب كمية كبيرة من حبوب (الكبتاجون) المخدرة، بلغت (580) حبة مخبأة داخل أحشاء أحد النزلاء بعد عودته من الزيارة العائلية خارج السجن، بحسب “الرياض”.

وقال مدير الشرطة العسكرية بالمديرية العامة للسجون العميد ماجد الدويش، ‘‘إنه عند إجراء عملية التفتيش والمعاينة المعتادة على النزلاء القادمين بعد الزيارات العائلية اشتبه بأحد النزلاء العائدين، وتم إخضاعه للتفتيش الذاتي، بعرضه على جهاز فحص الأحشاء، أكدت نتيجة الفحص إيجابيتها، وجرى بحقه الإجراءات اللازمة وتحويله إلى جهة الاختصاص.

وبيّن العميد الدويش، أن محاولة التهريب عبر الأحشاء من الطرق المعروفة التي يستغلها المهربون لمحاولة تمرير هذا النوع من الممنوعات.