تحذير.. قلة النوم تضاعف خطر الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم

“الأحساء اليوم” – الأحساء

إذا كنت شاباً أو في منتصف العُمر احذر من التهاون في منح جسمك الراحة الكافية، والحصول على عدد ساعات كافية من النوم، فهذا يزيد خطر الإصابة بالسُّكَّرِيّ، وارتفاع ضغط الدم.

ووَفْقَاً لنتائج دراسة جديدة من جامعة بنسلفانيا؛ فإن اقتطاع وقت قليل يبلغ نصف ساعة من ساعات النوم من أجل السهر أو الاستيقاظ المبكر لن يمر دون تأثير على الصحة.

وتعني هذه النتائج أن الذين يعانون من مشاكل في النوم هم أكثر عُرْضَة لأمراض التمثيل الغذائي، مثل: السُّكَّرِيّ، وضغط الدم؛ وهُوَ مَا يضع صحة القلب والشرايين في خطر متزايد.

وقد اعتمدت الدراسة على مُتَابَعَة البيانات الصحية لـ 1741 شَخْصَاً لمدة 10 سنوات، وتَبَيَّنَ أنه حتى عندما تقل ساعات النوم بشكل قليل تتأثر الصحة، ويصبح الإِنْسَان أكثر عُرْضَة للإصابة بالسُّكَّرِيّ، وارتفاع الضغط.

ونَبَّهَتْ نتائج الدراسة من خطر الاستهانة بتأثير قلة النوم على الصحة في الشباب، ومنتصف العُمر؛ لخطورة مضاعفات عدم راحة الجسم على المستقبل.