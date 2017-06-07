جنيف.. المملكة تؤكد استمرارها في تعزيز حماية حقوق الإنسان

“الأحساء اليوم” – الأحساء

جددت المملكة العربية السعودية التزامها واستمرارها في مواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتعاونها بشكل مستمر مع الآليات الدولية لحقوق الانسان وفي مقدمتها آلية الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة والمعاهدات الدولية.

جاء ذلك في كلمة المملكة أمام مجلس حقوق الانسان في جنيف التي القاها اليوم رئيس قسم حقوق الإنسان بالوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الدكتور فهد بن عبيد الله المطيري.

وأشار الدكتور المطيري إلى أن المملكة استقبلت خلال الستة أشهر الأخيرة اثنين من المقررين الخاصين وتعاونت معهم وعملت على تسخير الجهود كافة من أجل انجاح مهمتهم كما أوفت بالتزاماتها المنبثقة عن انضمامها للمعاهدات الدولية كافة.

وشدد على ما أشار إليه المفوض السامي لحقوق الإنسان في بيانه ، من أن الشعب الفلسطيني يستحق الحرية وأن يعيش كباقي شعوب العالم ويمارس حقوقه في دولته بعيداً عن الاحتلال الإسرائيلي ، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني يتعرض إلى انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي الذي مضى عليه أكثر من ستة عقود.

ودعا المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته واتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ووضع حد لتجاهل سلطات الاحتلال للقرارات الدولية، مؤكداً حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.