تعرف عليها.. نصائح ذهبية لوجبة السحور

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تُعد وجبة السحور الوجبة الأهم خلال الشهر الكريم، وفقًا لتأكيدات العديد من خبراء التغذية، حيث يجزم كثيرون بأنها تساعد الجسم في الصمود طوال ساعات الصيام أكثر من وجبة الإفطار.

وتقدم استشارية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، الدكتورة فرح حسين، خمس نصائح ذهبية لوجبة سحور صحية، تمكن الجسم من تحمل الصيام، وتمده بمختلف العناصر الغذائية التي يحتاجها.

وبحسب حسين فإن الاهتمام بوجبة السحور يُساعد الفرد في أداء عمله بشكل جيد، والحفاظ على إنتاجيته خلال ساعات الصيام دون تأثر، محذرة من التغاضي عنها أو إهمالها كما يفعل البعض كنصيحة أولى، فضلا عن أهمية تأخيرها قدر الإمكان إلى ما قبل الفجر لتقليل عدد ساعات الصيام، وتلك هي نصيحتها الأولى.

أما نصيحتها الثانية فتدور حول تناول طبق من السلطة خلال وجبة السحور لإمداد الجسم بمختلف الفيتامينات التي يحتاج إليها على مدار اليوم.

النصيحة الثالثة تركز على تناول الفول مع تقليل الزيت وزيادة الليمون والكمون للتقليل من مشاكل القولون، لأنه من الوجبات التي تمد الجسم بالطاقة والقوة، وتقلل الشعور بالجوع، وكذلك البيض الذي يمد الجسم بالمعادن والابتعاد عن الموالح والمخللات.

أما النصيحة الرابعة لاستشارية التغذية أيضًا فتركز على تناول فاكهة مرطبة خلال السحور مثل الكانتلوب أو البطيخ، لأنها مليئة بالعصارة التي تعوض الجسم عن السوائل التي يفقدها، بالإضافة للخيار لأنه يحافظ أيضًا على ترطيب الجسم لأطول فترة.

وأخيرًا تنصح بشرب المياه والعصائر الطبيعية دون إضافة سكر إليها، وأكثرها فائدة الكركديه والعرقسوس خلال وجبة السحور، مع عدم الإكثار من شرب المياه خلال الوجبة، وتوزيع كمية المياه على مدار ساعات الإفطار.وفقا لـ”عاجل”