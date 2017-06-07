جدة.. خادم الحرمين يستقبل ملك البحرين

“الأحساء اليوم” – الأحساء

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – قبل مغرب اليوم في قصر السلام بجدة، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وتم خلال الاستقبال تبادل التهاني بالشهر الفضيل، داعين الله أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والازدهار.

وقد تناول الجميع طعام الإفطار مع خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -.

حضر الاستقبال، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير خالد بن فهد بن خالد، و الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير خالد بن سعد بن فهد، و الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، و الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله المستشار بوزارة الخارجية، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار وزير الداخلية، و الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، و الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، والوزراء.

كما حضره من الجانب البحريني، الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، و الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، والشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، و الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، والشيخ طلال بن محمد آل خليفة رئيس جهاز الأمن الوطني، و الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير البحرين لدى المملكة.وفقا لـ”واس”