إصابة 6 أشخاص إثر سقوط مصعد من الدور الخامس بجدة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أصيب 6 أشخاص بينهم 3 إصابتهم متوسطة في حادث سقوط مصعد بناية من الدور الخامس في جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبد الله أحمد أبوزيد أن عمليات الهلال الأحمر تلقت بلاغًا عند الساعة 05:30 من مساء اليوم الأربعاء عن سقوط 6 أشخاص من مصعد في بناية بحي الوزيرية مقابل بيتزاهت.

وأضاف تم توجيه فرق الهلال الأحمر للموقع، وعند الوصول اتضح وجود 3 إصابات متوسطة و 3 إصابات بسيطة تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين بوجود القائد الميداني معتز الباشا.

وتابع: تم نقل الإصابات من قِبل فرق الهلال الأحمر لمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة.