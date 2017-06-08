تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الخميس, 13 رمضان 1438 هـ, الموافق 8 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

الطقس.. رياح مثيرة للغبار على الشرقية والرياض

الطقس.. رياح مثيرة للغبار على الشرقية والرياض

“الأحساء اليوم” – الأحساء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى تنشط رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية والرياض تمتد لتوثر على منطقة القصيم والأجزاء الشرقية لمنطقة المدينة المنورة كذلك على منطقة نجران.

كما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة خلال فترة مابعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير، في حين يكون الطقس حار على شرق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

3

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

إصابة 6 أشخاص إثر سقوط مصعد من الدور الخامس بجدة

إصابة 6 أشخاص إثر سقوط مصعد من الدور ...

جدة.. خادم الحرمين يستقبل ملك البحرين

جدة.. خادم الحرمين يستقبل ملك البحرين

جنيف.. المملكة تؤكد استمرارها في تعزيز حماية حقوق الإنسان

جنيف.. المملكة تؤكد استمرارها في تعزيز حماية حقوق ...

أوامر سامية.. علاج السجناء ورعايتهم مسؤولية “الداخلية” و”الصحة”

أوامر سامية.. علاج السجناء ورعايتهم مسؤولية “الداخلية” و”الصحة”

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*