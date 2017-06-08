“الفهد” يكرّم كشافة تعليم الأحساء بدروع التميز والمستوى الذهبي

الأحساء – نَوَّاف بن عَلَّاي الجِرِي

في حفل بهيج أقامته جمعية الكشافة العربية السعودية في قاعة الملك عبد العزيز التاريخية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، كرَّم الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، وبحضور مدير عام النشاط بالوزارة الدكتور عبد الحميد المسعود، كشافة تعليم الأحساء بدروع التميز والمستوى الذهبي الذي حققته كشافة تعليم الأحساء على مستوى الفرق المشاركة في الحج لعام 1437هـ.

وكانت فرق الأحساء قد تألقت بالحج وتميزت في الإعداد والتجهيز والمبادرات والعمل الجاد والمخلص والمتفاني في خدمة ضيوف الرحمن، والعمل على تقديم الخدمات الجليلة لهم.

كما كرّم “الفهد” كذلك كشافة تعليم الأحساء، بدرع المستوى الذهبي في المشروع الوطني الكشفي لحماية البيئة ونظافتها؛ لتميزها في إعداد وتنفيذ وتميز المشروع في محافظة الأحساء، وهو التميز الخامس على التوالي لكشافة تعليم الأحساء في هذا المشروع.

هذا، وقد تسلم دروع التميز مشرف النشاط الكشفي وجدي بن محمد السعيد المشرف على برنامج الحج والبيئة في كشافة تعليم الأحساء، والقائد الكشفي فهد بن سعد العساف.

ومن جهته، قدّم رئيس قسم النشاط الكشفي بتعليم الأحساء صلاح المغربي، ومشرف النشاط الكشفي عدنان الدريويش، ومشرف النشاط الكشفي وجدي السعيد، ومدير مركز الملك عبدالعزيز الكشفي أحمد الصرعاوي، التهنئة للمدير العام للتعليم بالأحساء أحمد بن محمد بالغنيم على هذا الإنجاز المبارك والطيب لكشافة تعليم الأحساء وعلى الدعم اللامحدود من قبله للكشافة من توفير الإمكانيات والدعم المادي والتوجيه الحثيث والمتابعة والتشجيع والتكريم.

كما وجهوا الشكر لمساعد المدير العام للشؤون التعليمية حمد بن محمد العيسى؛ على جهوده العالية في تيسير اللجان العاملة والمتابعة الشخصية، وكذا الشكر لمدير إدارة النشاط الطلابي يوسف بن سعد الخلفان؛ على متابعته المستمرة وتذليل الصعاب، وإضافة إلى شكر قادة المفوضيات وقادة الكشفيين وجميع كشافة تعليم الأحساء وأولياء أمورهم.