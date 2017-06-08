فريق آفاق المستقبل يختتم ملتقاه التوجيهي السابع لخريجي الثانوية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

اختتم فريق آفاق المستقبل، مساء أمس الأربعاء، ملتقاه التوجيهي السابع، الذي افتتحه، مؤخرًا، مدير تعليم الأحساء أحمد بن محمد بالغنيم في نادي ركاز بمدرسة جبل النور المتوسطة بالمبرز.

وقد وجّه مدير التعليم بهذه المناسبة، كلمة أبوية إلى أبنائه الطلاب بحسن اختيار التوجه وخاصة التخصص المقبلين عليه لتوفير المال والجهد والوقت.

من جانبه، أوضح مشرف الفريق المهندس صالح السماعيل، أن الملتقى يقام سنويًا بهدف توجيه طلبة الثانوية للتخصصات المناسبة كل حسب ميوله وقدراته؛ مع مراعاة فرص التوظيف، وتعريف الطلاب بالجامعات السعودية، واحتياج سوق العمل، والتوجيه المهني، حيث إن طالب الثانوية إذا رسم خارطة الطريق السليمة إلى مستقبل واعد وحصل على التوجيه اللازم واختار التخصص الأمثل سيعود ذلك بالنفع عليه بشكل خاص ومباشر وللوطن بشكل عام؛ مما يخدم تطور الوطن وتنميته، وهذا ما نسعى إليه تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

فيما نوّه مدير مركز نادي ركاز نامي النامي، بأن دور النادي يأتي في المساهمة من باب المسؤولية الاجتماعية، مردفًا: “وبهذه المناسبة أشكر جميع الجهات المشاركة وخاصة الراعي الماسي لهذا الملتقى ممثلًا في لجنة التنمية الاجتماعية في العمران”.

إلى هنا، بيّن رئيس الفريق الدكتور علي العلوي، أن عدد الأركان في الملتقى نحو (50) ركنًا تنوعت مابين التخصصات الصحية والإدارية والهندسية والتقنية، إضافة إلى وجود أركان للتعريف بفرص الابتعاث والدراسات الداخلية وكذلك للتعريف بالجامعات.

وأضاف بأن عدد المتطوعين لهذا العام فاق 200 متطوع تنوعت مهامهم بين دور التعريف بالتخصصات أو الجامعات أو أدوار إدارية وتنظيمية وإعلامية، متجاوزين الـ 1600 ساعة تطوعية ليظهر هذا العمل بهذه الصورة، مضيفًا: “وأخص بالشكر الأخوة أحمد الحرز وإسماعيل السماعيل وحامد الخلف ومؤيد الخلف وعلي الخضير وهاشم الخلف وحسن الغدير ومحمد السعيد وعصام المطير وبقية المتطوعين المشاركين بالأركان والمهام الأخرى، فبهذه الجهود استطاع الفريق تقديم الفائدة والإرشاد لقرابة 250 طالبًا من خلال الإجابة على أسئلتهم أو استفساراتهم أو من خلال بقية الأنشطة المقدمة”.

وفي ختام ملتقى اليوم، جرى تكريم الداعمين الإعلاميين للفريق وشركاء النجاح الأساسيين ممثلة في: لجنة التنمية الأهلية بالعمران، وليالي الشوق للحفلات، والراعي الإعلامي حساب خبركم متمثلًا في مديره جعفر السلطان.