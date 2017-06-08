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الخميس, 13 رمضان 1438 هـ, الموافق 8 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

مستشفى مدينة العيون ترفع شعار “المحبة والألفة” في إفطارها الرمضاني

مستشفى مدينة العيون ترفع شعار “المحبة والألفة” في إفطارها الرمضاني

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أقام مستشفى مدينة العيون بالأحساء، يوم أمس الأربعاء، الإفطار الرمضاني الجماعي السنوي في مبني الطوارئ بالمستشفى تحت رعاية مديرها فهد بن وسمي الكليب.

“كانت المحبة والألفة بين موظفي المستشفى هي عنوان الإفطار الجماعي الرمضاني”، هكذا وصف رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام والتوعية الصحية بمستشفى مدينة العيون بالأحساء ياسر محمد السعيد، حفل الإفطار، مؤكدًا أن إدارة المستشفى حريصة كل الحرص على مشاركة واغتنام الفرصة السعيدة التي تجمع بين قلوب المسلمين والناس، مشيرًا إلى أنها تقيم هذا الإفطار بشكل سنوي من كل عام.

وأضاف “السعيد” بأنه قد اجتمع في هذا المائدة الرمضانية جميع الأطباء والفنيين من قسم الطوارئ، إضافة إلى موظفي الإدارة، والشركات التابعة للمستشفى، إلى جانب المرجعين لقسم الطوارئ بالمستشفى.

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