تسجيل 24 إصابة بـ”كورونا” منذ مطلع رمضان

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشفت وزارة الصحة، عن تسجيل 24 إصابة حقيقية بفيروس كورونا منذ مطلع شهر رمضان المبارك، كانت أكثرها في الرياض، التي رفعت الاستعدادات في بعض مستشفياتها لعزل المرضى، ورفع الطاقة الاستيعابية فيها.

وسُجلت 5 إصابات، أمس، في أماكن مختلفة بالرياض، منها 3 لعاملات صحيات، مواطنتان كانتا لهما تماس مع المرضى، فيما سجلت حالة لمريضة تبلغ من العمر 57 عاماً لم تخرج من المستشفى، ومن الحالات كذلك التي سجلت أول أمس، إصابة في مدينة الهفوف بالأحساء، وتسجيل حالة أخرى حرجة في مدينة الرياض لمواطن، وفقا لـ”الحياة”.

وتوفي 3 من المصابين بالمرض منذ بداية شهر رمضان، اثنان منهما وافدان، أحدهما يبلغ عمره 65 عاماً، فيما كان عمر المواطن المتوفى قريباً، يبلغ 63 عاماً، فيما سجلت ثلاث حالات حرجة منذ بداية الشهر.

ولا تزال نحو 21 حالة تحت العلاج منذ إصابتهم بمرض كورونا، إذ انتشرت تحذيرات من المراجعة المتكررة لبعض المستشفيات في العاصمة السعودية الرياض، لاحتمال انتشار العدوى في تلك المستشفيات، فيما لم يرد تأكيد من وزارة الصحة لهذه المعلومات.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة التي سجلت في مركز القيادة والسيطرة، 1.565 حالة، إضافة إلى 44 حالة من دون أعراض، منها 946 حالة تماثلت للشفاء وخرجت من المستشفيات.

وقالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن ثلاثة مستشفيات أبلغت عن تفشي مرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (فايروس كورونا) منذ 21 أبريل الماضي، مع إصابة 12 شخصاً بالمرض الذي قد يكون مميتاً نتيجة انتقاله لهم من مرضى توفوا في ما بعد”.