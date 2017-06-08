المهنا: التلفزيون سبب لضعف المسلسلات.. و”الشويفعي”: النصوص والدخلاء

الأحساء – “الأحساء اليوم”

نظّم النادي الأدبي بالأحساء، مؤخرًا، أمسية حوارية حول المسلسلات الرمضانية وأثرها في الفرد والمجتمع، والتي أدارها الشاعر والفنان التشكيلي صالح الحربي، وكان ضيفيها الفنانان راضي المهنا وعلي الشويفعي.

وفي بداية الأمسية، أكد رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور ظافر بن عبد الله الشهري، أن الأدب العربي لا يقتصر على الشعر العربي والنثر، بل من صلب الأدب العربي المسرح والقصة والرواية وهم الأساس الذي يقوم عليه الفن الحديث سواءً في السينما أو التلفزيون، وأن روائع الأدب العربي عرضت على الشاشة السينمائية والتلفاز مما أغنت ثقافة المشاهد.

وفي خضم الحديث، ذكر “المهنا” أن المسلسلات ليس دورها حل المشكلة بل دورها عرض المشكلة وإبرازها ليقوم المجتمع بالتحرك صوب حل هذه القضايا بعد أن السلط التلفاز الضوء عليها، منوّهًا بأن المسلسلات في الفترة الماضية اتسمت بالضعف الشديد وذلك لأسباب عديدة من ضمنها غياب النص القوي، وضعف الدعم الذي يناله المنتج السعودي من قبل هيئة الإذاعة والتلفزيون، وكذلك بسبب تأخر التعميد من قبل التلفزيون السعودي للمنتج؛ مما يضعه في موقف حرج حيث لم يتبقَ على الموسم الرمضاني إلا شهرين أو ثلاثة أشهر.

وأردف: لهذا فإن كثيرًا من الفنانين والمنتجين يفرحون حينما يبلغهم التلفزيون السعودي أن عملهم تم تأجيل عرضه إلى ما بعد رمضان؛ لكي يأخذ حقه في الإنتاج وحقه في المشاهدة، وذلك بسبب الكم الهائل من العروض والبرامج التي تعرض على الشاشات الرمضانية.

أما “الشويفعي” فرأى أن سبب ضعف المسلسلات أيضًا يعود إلى عوامل عديدة من ضمنها ضعف النصوص المطروحة، وكذلك أن كثيرًا من الممثلين ليس همهم الإبداع بقدر أن يكون همهم الربح المادي ولا يهمهم إن عرض المسلسل على الشاشات أم لم يعرض، إضافة إلى وجود دخلاء على الفن.

واعتبر “الشويفعي” أن الفنان السعودي تميّز على أقرانه الخليجيين بطاقاته وموهبته مع أنه لا يوجد في المملكة أي معهد فني يساعد على صقل الموهبة سواءً في التمثيل أو الإخراج أو أي شيء يتعلق بالعمل الفني.

أما نائب رئيس مجلس النادي الدكتور خالد الجريان، فكشف عن أن جائزة مركز أحمد باديب للشاعر الناشئ والتي تبلغ قيمتها مائة ألف ريال، سوف تعلن نتائجها في نهاية الشهر الكريم، مبينًا أن عدد المشاركين من الشعراء الناشئين 28 شاعرًا؛ 13 شاعرًا منهم شاعرة واحدة من الفرع الأول للجائزة، وهو لطلاب المرحلة الجامعية، وخمسة عشر مشاركًا في الفرع الثاني لطلاب المرحلة الثانوية من ضمنهم عشر مشاركات، لافتًا إلى أن اللجنة استبعدت مشاركتين اثنتين لعدم انطباق الشروط عليهما.