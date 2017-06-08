بطولة شعلة هجر الرمضانية تنظّم يومًا مفتوحًا قبل لقاء نصف النهائي

الأحساء – “الأحساء اليوم”

تقيم اللجنة المنظمة لبطولة شعلة هجر الرمضانية، اليوم الخميس، وعلى هامش البطولة وفي أثناء الراحة قبل لقاء النصف النهائي، اليوم المفتوح من خلال عروض فلكورية وشعبية ومسابقات للأطفال ومهرجان القرقيعان.

وفي السياق، وعد المشرف العام للبطولة أحمد الصايم، أن يكون هذا اليوم مختلفًا ويستمتع به الصغير والكبير، مؤكدًا أن الجميع مدعوون لمشاركتنا الفرحة مع أطفالنا، مشيرًا إلى أن هناك العديد من العروض والمتعة والجوائز للجميع، حيث سيستضيف ملعب شعلة هجر بالرقيقة هذه الفعاليات من الساعة 10 إلى الساعة 12 ليلًا.

وبدوره، أشار الداعم للبطولة الدكتور محمد بن عمر المغنم، إلى أنه لأول مرة تقام في ملاعب حواري الإحساء فعاليات يومية للجمهور من مسابقات للكبار والأطفال، وعروض الجمباز وفعاليات توجيهية، وستقام محاضرة في علم النفس الرياضي بالتعاون مع أخصائي نفسي مختص بهذا المجال، وكذلك تحليل يومي للمباريات يقدمه الكابتن عبدالعزيز الضويحي وعمر الصفراء لاعبي هجر سابقًا.

وذكر “المغنم” أن نهائي البطولة يوم الأحد المقبل سيكون كرنفاليًا، منبهًا بأن هناك العديد من الضيوف من لاعبين وشخصيات من دول شقيقة ستكون حديث المجتمع الأحسائي، داعيًا الجمهور للحضور قائلًا “موعدنا الأحد”.