أمانة الأحساء تغلق 51منشأة مخالفة وتزيل 30 مبسطًا في رمضان

الأحساء – “الأحساء اليوم”

كشف المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بن محمد بووشل، عن أن الأمانة أغلقت خلال أسبوعين من شهر رمضان المبارك، 51 منشأة ومستودعًا مخالفة لاشتراطات الصحة العامة، وذلك بمدينتي الهفوف والمبرز، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي امتدادًا لبرامج المتابعة الرقابية والتصحيحية للمنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة والجولات الميدانية الشاملة لدعم الجهود المبذولة في متابعة وضبط المخالفين.

وأضاف “بووشل” بأنه تم ضبط ومصادرة 11 طن “أغذية ومواد أخرى” من الباعة الجائلين المخالفين، وإزالة 30 مبسطًا، وحجز 36 مركبة وعربة بيع مخالفة، مؤكدًا تطبيق الجزاءات استنادًا للوائح والأنظمة الوزارية بحق المخالفين.

من جهته، أوضح رئيس بلدية الهفوف الدكتور قاسم الهزوم، أن برامج الجولات الميدانية الشاملة للمنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، وكذلك الباعة الجائلين المخالفين متواصلة، وسيتم العمل على تكثيف الجهود في منطقة السوق المركزية ومنع البيع الجائل المخالف على الأرصفة المحاذية لامتداد الطريق الدائري والشوارع الرئيسية في المدينة.

ودعا “الهزوم”، المواطنين إلى عدم التعامل مع الباعة الجائلين حفاظًا على سلامتهم من “فساد الأغذية” المعروضة في بيئة غير صحية تتسبب في التلف لهذه المواد نظير ما تتعرّض له من عوامل جوية مختلفة.

في حين ذكر رئيس بلدية المبرز الدكتور غسان السعدون، أن جولات المتابعة الرقابية التي تنفذها البلديات الفرعية تأتي امتدادًا لخطط الأمانة التصحيحية لمنشآت الصحة العامة، وكذلك الأنشطة التجارية والتي لها علاقة مباشرة بالمواطن، مبينًا أن من أبرز المخالفات للاشتراطات واللوائح البلدية والتي يتم رصدها في المنشآت المخالفة يتركز عناصر معينة من بينها (تدني مستوى النظافة العامة للمنشأة، مخالفات في التجهيزات والمبنى، الإخلال باشتراطات النقل والتخزين، تداول الأغذية بطرق غير صحية، أغذية مُحضّرة من اليوم السابق، عدم الالتزام بتجديد أو وجود شهادات صحية للعاملين).

هذا، وقد دعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الاشتراطات الصحية وكذلك إيصال ملاحظاتهم عبر وسائل التواصل المخصصة لذلك “الرقم المباشر (940)، الرقم الموحد (920011050)، قناة التواصل الاجتماعية “الواتس آب” (‪0548368888)”.