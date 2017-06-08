نائب أمير الشرقية يستقبل مدير المباحث الإدارية بالدمام

الأحساء – “الأحساء اليوم”

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، أمس الأربعاء، في مكتبه، مدير المباحث الإدارية بالدمام اللواء علي بن جامع الغامدي، ومنسوبي الإدارة.

وفي بداية اللقاء، استمع الأمير أحمد بن فهد، إلى شرحٍ عن جهود الإدارة في ضبط المخالفات الإدارية والفساد المالي والإداري، مشيدًا بما يبذله رجال المباحث الإدارية في البحث والتحري عن حالات الفساد الإداري والمالي.

وأكد (يحفظه الله) على دور المواطن في الحد من حالات الفساد من خلال تعاونه مع الجهات المختصة، منوهًا بضرورة العمل على توعية المجتمع بالمخالفات الإدارية وآليات التبليغ عنها، والتعاون مع الجهات المختصة في الدولة للحد من المخالفات الإدارية.