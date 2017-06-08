“أباحسين” في القهوة الرمضانية بالغرفة: الأحساء تستحق جريدة يومية

الأحساء – “الأحساء اليوم”

نظّمت غرفة الأحساء، مؤخرًا، لقاء القهوة الرمضانية السنوية للإعلاميين، والذي استضاف رئيس تحرير جريدة “اليوم” المكّلف سليمان أباحسين، وقدمه مدير إدارة الإعلام والنشر بالغرفة خالد القحطاني، برعاية وحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة صالح العفالق، ونائب رئيس المجلس المهندس خالد الصالح، إضافة إلى بعض أعضاء المجلس، وأمين عام الغرفة عبدالله النشوان، وعدد كبير من الإعلاميين بالأحساء، وذلك في قاعة الشيخ ناصر الزرعة، بمقر الغرفة الرئيس.

وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس مجلس إدارة الغرفة، بـ”أباحسين”، مؤكدًا عمق ومتانة علاقة الشراكة بين الغرفة و”اليوم”، مبينًا أن تلك الشراكة أرست قواعد العمل التنموي المشترك؛ ما أسهم في إبراز الأهمية الاقتصادية والاستثمارية للأحساء وعزز جهود ومبادرات العملية التنموية وتنمية المجتمع المحلي.

وبدوره، أكد “أباحسين”، أن الأحساء تستحق جريدة يومية خاصة بها؛ لما تمتلكه من ثراء حضاري وعمق تاريخي وثقافي وإمكانات وموارد متنوعة كبيرة ومتميزة، معتبرًا أن الصحافة الإلكترونية في المنطقة العربية ما زالت بداياتها ولكنها اليوم منتج رديء ويفتقد إلى الموثوقية والمهنية ولا ترقى للمستوى –بحسب تعبيره.

واستعرض في الأثناء، جوانب متفرقة من سيرته الذاتية ومسيرته المهنية ومشوار تنقله بين المؤسسات الإعلامية السعودية، مبينًا أنه بدأ عمله الصحفي متعاونًا مع “اليوم” منذ مطلع الثمانينيات الميلادية، وكذلك عمل في منصب المدير الإقليمي لجريدة “عكاظ” في الدمام ومنطقة الخليج، ومسؤول تحرير جريدة “الاقتصادية”، وتولى أيضًا مسؤولية الإشراف على تحرير مجلة “الشرق”، كما عمل في إدارة العلاقات العامة في أرامكو السعودية، إضافة إلى عمله مستشارًا صحافيًا لجهات عدة.

وأكد “أباحسين” أنه استفاد من حالة “التنقل” بين المؤسسات الإعلامية في إثراء وإنضاج تجربته المهنية من خلال التعرف على مدارس صحفية متنوعة، والعمل وفق منهجيات وخطط عمل وسياسات تحرير متباينة، لافتًا إلى أنه يكن تقديرًا خاصًا إلى المخضرمين صالح القزاز الذي يعدها أكثر من ساهم في بناء تجربته المهنية، وكذلك الدكتور هاشم عبده هاشم رئيس تحرير “عكاظ” الذي يعده مدرسة متكاملة في الإعلام والفكر الصحفي المتجدد.

وكشف عن أن الأيام المقبلة ستشهد فيها “اليوم” نقلة تطويرية على الصعيد الإلكتروني والرقمي، لافتًا إلى عزمها إطلاق عدد من المنصات والموقع الإلكتروني في وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها “اليوم” هي ما ساعد في إحداث قفزة صحفية كبيرة خلال الفترة الأخيرة لكونها تبنت خط إنتاج محلي (HOME MADE)، إضافة إلى شغف وعزيمة وطموح كواردها من الزملاء العاملين.

“أباحسين” أشار إلى أن التغيرات المتسارعة والتحديات التي تمر بها الصحافة الورقية حول العالم لا يعني بالضرورة نجاح الصحافة الإلكترونية في أخذ حصتها من السوق خاصة في منطقتنا العربية والسعودية تحديدًا؛ إذ لا تزال الإلكترونية تبحث عن نفسها لكونها لا تقوم على أسس سليمة وتفتقد البنية التحتية والمنظومة الأخلاقية والمسؤولية الاجتماعية وتعتمد على فلسفة “القص واللزق” –على حد وصفه.

وشدّد رئيس تحرير جريدة “اليوم”، على أن أزمة الصحافة الورقية الوطنية اليوم بسبب تدني المردود الإعلاني يتطلب النظر في تقديم دعم حكومي لها ولو عن طريق غير مباشر لتضطلع برسالتها ودورها وتتجاوز أزمتها الراهنة، مبينًا أن الورق والرواتب والأجور هما أكبر أعباء ومصاريف الجرائد اليومية، منوّهًا بأن الموثوقية عنصر مهم وركن أساسي في الصحافة الورقية، وهو ما تفتقده الصحافة الإلكترونية في الخليج والسعودية.

وقبل نهاية اللقاء، جدّد أمين عام الغرفة عبدالله النشوان، شكره للضيف، مثمنًا تفاعل وتعاون “اليوم” الكبير مع الغرفة، داعيًا لزيادة حجم ومساحة التغطية الصحفية للأحساء في صفحات الجريدة، مبينًا أنها تأتي في إطار مواكبة الإمكانات الاقتصادية والبشرية والطبيعة الديموغرافية والسكانية المتسارعة للأحساء.

وفي الختام، طرح عدد من المداخلات والأسئلة والاستفسارات على ضيف اللقاء، أعقبه تكريم الإعلاميين والتقاط الصور التذكارية.

جدير بالذكر، أن اللقاء أصبح تقليدًا سنويًا وعادة متبعة تقوم خلالها الغرفة بتكريم عدد من إعلاميي الأحساء المتميزين الذين عملوا على التواصل وتغطية فعاليات وبرامج الغرفة ومشاركاتها العامة، إضافة إلى فتح قنوات للحوار والتواصل وتبادل الأفكار والآراء حول العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بالإعلام والغرفة وقضايا تنمية المجتمع والمنطقة.