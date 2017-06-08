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الخميس, 13 رمضان 1438 هـ, الموافق 8 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الصحة” توضح شروط استخدام “بخاخات الربو” في رمضان

“الصحة” توضح شروط استخدام “بخاخات الربو” في رمضان

الأحساء – واس

أوضحت وزارة الصحة، أن بخاخات الربو تنقسم إلى نوعين، الأول هو البخاخ الإسعافي (موسع الشعب الهوائية) ويستخدم عند الحاجة، وبحسب فتوى اللجنة الدائمة للبحوث والعلمية والإفتاء فإنه لا يفطر، أما النوع الثاني فهو البخاخ الوقائي حيث يؤخذ بانتظام مرة أو مرتين حسب وصف الطبيب وبالإمكان أخذه وقت الإفطار ووقت السحور.

وأشارت الصحة، عبر إنفوجراف توعوي نشرته على حسابها في “تويتر” إلى أن الربو عبارة عن التهاب تحسسي مزمن في الشعب الهوائية يؤدي إلى ضيق في التنفس، كما يحدث تقلص للعضلات المحيطة بالشعب، وتورم بطانة الشعب الهوائية، وزيادة الإفرازات المخاطية وهناك عدة أعراض للربو تحدث بشكل متكرر وهي الشعور بضيق الصدر، وصفير أثناء التنفس، والسعال بالإضافة إلى صعوبة التنفس.

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