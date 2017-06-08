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الخميس, 13 رمضان 1438 هـ, الموافق 8 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

جاهَروا بالإفطار.. “مرور عسير” يوقف خدمات عشرات المفحطين والمتجمهرين

جاهَروا بالإفطار.. “مرور عسير” يوقف خدمات عشرات المفحطين والمتجمهرين

“الأحساء اليوم” – الأحساء

وجَّه مدير مرور منطقة عسير العقيد عبدالله الحويزي، بإيقاف خدمات عشرات المفحطين والمتجمهرين، بعد رصدهم في طريق المئة، وإحالة أوراقهم لهيئة الفصل في المخالفات المرورية مع تغليظ عقوبتهم.

وقالت مصادر مطلعة: ‘‘إنه بعد رصد دوريات المرور تجمهر عشرات المركبات لممارسة ومشاهدة التفحيط، وقيام بعض منهم بالمجاهرة في الإفطار نهار رمضان، وتلقي بلاغات عديدة من المواطنين المجاورين للموقع، وجه مدير مرور عسير بتكليف دوريات البحث السري والتحري بشعبة السير بالقيام برصد المركبات التي تُمارس عملية التفحيط وكذلك المتجمهرين في الموقع”، بحسب “الوطن”.

وأضافت المصادر: أنه تم رصد 53 مركبة لمتجمهرين في الموقع، و5 مركبات تُمارس عملية التفحيط، وتم تسجيل جميع لوحات المركبات المتواجدة، وإيقاف خدمات المفحطين والمتجمهرين في موقع التفحيط، وسيتم تطبيق النظام بحق المفحطين والمتجمهرين ورفع أوراق المخالفين للهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقهم وتشديد العقوبة.

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