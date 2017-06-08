بعد 180يومًا.. تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية بالخفجي

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكد مدير عام معهد الأبحاث وتقنيات التحلية بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور أحمد العمودي اليوم الخميس، أن المعهد سيبدأ بعد 180 يوماً في إنتاج المياه المحلاة باستخدام الطاقة الشمسية من محطة الخفجي بالمنطقة الشرقية.

وأوضح العمودي، وفقاً لـ”اليوم”، أن المؤسسة تسعى لخفض تكلفة إنتاج المياه المحلاة وتقليل استخدام المواد الكيمائية في محطات التحلية، بغرض الحفاظ على البيئة، مبيناً أن التقنيات والآليات الحديثة التي استحدثها المعهد ستسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية نحو 350 ألف متر مكعب من المياه المحلاة.

وفي ذات الصدد، أبان مدير معهد أبحاث تقنيات التحلية، أن المعهد بالتعاون مع شركة أزمرك طور جهازاً لاسترداد الطاقة في محطات التناضح العكسي، وسيشغل أول جهاز في محطات جدة في خامس أيام عيد الفطر المبارك، ما يوفر 500 مليون ريال من التكلفة التشغيلية لإنتاج المياه المالحة المحلاة، مشيراً إلى أنهم يهدفون لزيادة إنتاج المياه المحلاة بنسبة 10%.