20فتاة يستفدن من برنامج “عزم الرمضاني” بإسكان الجبر

الأحساء – “الأحساء اليوم”

استفادت 20 فتاة من برنامج “عزم الرمضاني”، الذي نفّذه قسم السيدات بمركز المبرز التابع لجمعية البر بالأحساء في إسكان الجبر، خلال اليومين الماضيين، بالتعاون مع عدد من المتطوعات.

وفي هذا السياق، أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بجمعية البر بالأحساء وليد بن خالد البوسيف، أن قسم السيدات بمركز المبرز أقام برنامج رمضاني بعنوان “عزم الرمضاني”، بإشراف مديرة قسم السيدات بالمركز فاطمة الغانم، وقد استفادت من البرنامج الذي استمر لمدة يومين متتالين 20 فتاة يدرسن بالمرحلة الابتدائية، وذلك ضمن البرامج المتنوعة التي يقدمها المركز خلال شهر رمضان.

ومن جهتها، بيّنت مديرة قسم السيدات بمركز المبرز فاطمة الغانم، أن البرنامج الرمضاني اشتمل على العديد من الفعاليات أهمها فقرة يوميات صائم، وفقرة قصص الأنبياء، وفقرة المهارات، إضافة إلى تنفيذ المسابقات المتنوعة والتي قدمتها المتطوعتان أضوى الخضير وأروى الكبيسي.

وأضافت “الغانم” بأن البرنامج الرمضاني، الذي أقيم بإسكان الجبر، كان يهدف إلى تعريف الفتيات المشاركات بدور المرآة في الإسلام من خلال عرض أبرز المواقف لزوجات الرسول –صلى الله عليه وسلم- وبعض الصحابيات، وتعليم الفتيات فضل القرآن وحثهن على تلاوته في هذا الشهر العظيم، وكذلك ترغيب الفتيات لسماع الأذان وبيان فضله من خلال قصة تشريعه، كما يهدف البرنامج إلى تعليم الفتاة كيف تعد طبقًا بسيطًا وصحيًا بنفسها، وبث روح المرح والمنافسة الشريفة من خلال المسابقات الحركية وثقافية.

من جهة أخرى، شكر مدير مركز المبرز سعود المغلوث، إسكان الجبر الخيري؛ على استضافتهم لبرنامج “عزم الرمضاني”، والقسم النسائي على الجهود التي يبذلونها في تنفيذ البرامج الهادفة، كما شكر المتطوعتين على ما قدمتاه من جهود لإنجاح البرنامج الرمضاني.

ووجّه “المغلوث” شكره كذلك لكل الداعمين للمركز على الدعم المستمر لبرامج المركز، والذي يحرص المركز بجميع أقسامه لتحقيق رؤية جمعية البر بالأحساء في ريادة التنمية المجتمعية والعمل الخيري في المملكة.