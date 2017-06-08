“البوحسن” يستعرض وقفات رمضانية في الأمسية الثالثة لتنمية الخالدية

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أقامت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية لأحياء “الخالدية، المثلث، المزروع، النسيم، الروضة”، أمس الأربعاء، الأمسية الثالثة من برنامج “أماسي رمضانية”، حيث كان ضيف الأمسية الشيخ يعقوب البوحسن، الذي تناول وقفات رمضانية تهم المسلم، وسط حضور من أهالي الحي والأحياء التابعة للجنة امتلأ به المكان.

ومن جانبه، كشف مشرف المشاريع منصور الجويسم، عن الشخصية القادمة التي ستكون يوم الأحد المقبل، وهو الدكتور علي السلطان، لافتًا إلى أن جميع الأمسيات تقام في قاعة اللجنة بالخالدية في تمام الساعة العاشرة إلى الحادية عشرة مساء.