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الخميس, 13 رمضان 1438 هـ, الموافق 8 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

سائق أجرة باكستاني يتحرش بمواطنتين في الرياض.. والشرطة تضبطه

سائق أجرة باكستاني يتحرش بمواطنتين في الرياض.. والشرطة تضبطه

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أفادت شرطة الرياض اليوم الخميس، بإلقائها القبض على سائق أجرة (باكستاني الجنسية) يتحرش بالنساء الراكبات معه بالرياض.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان أنه استمرار للجهود الحثيثة التي تبذلها شرطة المنطقة للحفاظ على أمن وسلامة المواطن والمقيم فقد رصدت الجهة المختصة دعوى مواطنتين في مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان (سائق شركة شهيرة يقوم بالتحرش بمواطنتين) تفيدان عن تعرضهن للتحرش من قبل سائق مركبة تعود لشركة توصيل – خاصة – أثناء ركوبهن معه بالعاصمة الرياض مما اضطرهن للقفز من المركبة أثناء سيرها خوفا على أنفسهن وتعرضهن للإصابة جراء ذلك.

وأضاف أنه لأهمية المعلومات المتداولة فقد عمدت إدارة البحث والتحري بشرطة المنطقة لتقصي حقيقتها ومعرفة ملابساتها، حيث شرعت في اتخاذ عدة إجراءات بحثية وتم وضع الخطط اللازمة وبعد التحقق من صحة المعلومات المتداولة تم تحديد هوية المتهم وضبطه (باكستاني الجنسية/ في العقد الرابع من العمر) يعمل بمهنة سائق أجرة، وبمناقشته مبدئياً اقر بما نسب إليه.

وأشار العقيد الميمان إلى أنه تم التحفظ على المتهم وإيداعه المركز المختص رهن استكمال إجراءات التحقيق وإشعار فرع هيئة فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض حسب الاختصاص.

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