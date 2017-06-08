تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الخميس, 13 رمضان 1438 هـ, الموافق 8 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

مُخبأة في عُلب “بسكويت” بطريقة مبتكرة.. “الجمارك” تحبط تهريب 58 ألف حبة مخدرة

مُخبأة في عُلب “بسكويت” بطريقة مبتكرة.. “الجمارك” تحبط تهريب 58 ألف حبة مخدرة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أحبطت الجمارك السعودية في مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بمنطقة القصيم محاولة أحد القادمين إلى المملكة تهريب كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت 58.000 حبة، وذلك بإخفائها في عُلب “بسكويت” كانت مُخبأة في حقيبة أمتعته الشخصية.

وأوضح حامد العنزي مدير عام جمرك مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز في تفاصيل الواقعة أنه عند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية لركاب إحدى الرحلات القادمة للمملكة عبر المطار عُثر مع أحد ركاب الرحلة على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مُخبأة في علب “بسكويت” كانت موجودة في حقيبة ملابسه التي كانت معه.

وأضاف العنزي في بيان اليوم (الخميس) أن كمية الحبوب المهربة تم وضعها تحت طبقة “البسكويت” ومن ثم جرى تغطية الحبوب بعوازل كرتونية بقصد التمويه على المراقب الجمركي إلا أن محاولته باءت بالفشل.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

“الربيعة” يوقف شركة تأمين تجاوزت في بيع الوثائق وخالفت النظام

“الربيعة” يوقف شركة تأمين تجاوزت في بيع الوثائق ...

القوات البحرية الملكية السعودية تفتح القبول في دورة معهد الدراسات الفنية

القوات البحرية الملكية السعودية تفتح القبول في دورة ...

“مدينة الملك سعود” تكشف سبب إصابة ممرضين بفيروس “كورونا”

“مدينة الملك سعود” تكشف سبب إصابة ممرضين بفيروس ...

سائق أجرة باكستاني يتحرش بمواطنتين في الرياض.. والشرطة تضبطه

سائق أجرة باكستاني يتحرش بمواطنتين في الرياض.. والشرطة ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*