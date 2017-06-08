مُخبأة في عُلب “بسكويت” بطريقة مبتكرة.. “الجمارك” تحبط تهريب 58 ألف حبة مخدرة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أحبطت الجمارك السعودية في مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بمنطقة القصيم محاولة أحد القادمين إلى المملكة تهريب كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت 58.000 حبة، وذلك بإخفائها في عُلب “بسكويت” كانت مُخبأة في حقيبة أمتعته الشخصية.

وأوضح حامد العنزي مدير عام جمرك مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز في تفاصيل الواقعة أنه عند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية لركاب إحدى الرحلات القادمة للمملكة عبر المطار عُثر مع أحد ركاب الرحلة على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مُخبأة في علب “بسكويت” كانت موجودة في حقيبة ملابسه التي كانت معه.

وأضاف العنزي في بيان اليوم (الخميس) أن كمية الحبوب المهربة تم وضعها تحت طبقة “البسكويت” ومن ثم جرى تغطية الحبوب بعوازل كرتونية بقصد التمويه على المراقب الجمركي إلا أن محاولته باءت بالفشل.