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الخميس, 13 رمضان 1438 هـ, الموافق 8 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

بيضة واحدة يومياً تعالج مشاكل النمو لدى الرضَّع

بيضة واحدة يومياً تعالج مشاكل النمو لدى الرضَّع

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قالت نتائج دراسة جديدة إن إطعام الرضيع البالغ من العُمر بين 6 و9 أشهر بيضة واحدة يَوْمِيّاً يمكن أن يعالج مشكلة توقف النمو.

وتعرّف منظمة الصحة العالمية توقف النمو لدى الرضَّع بأن يكون طول الطفل بالنسبة لعُمره أدنى بدرجتين على مقياس الانحراف المعياري للنمو الذي تتبناه المنظمة.

ويُصاب طفل من بين كل 4 أطفال بمشكلة توقف النمو خلال الـ 5 سنوات الأولى من عُمره، ويتم كشف المشكلة خلال الـ 1000 يوم الأولى بعد ولادته، ويرجع سبب ضعف النمو لدى الأطفال إلى نقص مغذيات معينة، أو ضعف التغذية بشكل عام.

وقد وجدت الدراسة، التي نشرتها دورية “بيدياتريكس”، أن إطعام الطفل بيضة واحدة كل يوم لمدة 6 أشهر، قبل أن يبلغ من العُمر 9 أشهر، يعالج مشكلة توقف النمو بنسبة 47 بالمائة، ويقلل مشكلة انخفاض وزن الطفل بنسبة 74 بالمائة.

وأجريت أبحاث الدراسة في جامعة واشنطن، وتعتقد المشرفة على الدراسة البروفيسورة لورا لانوتي أن اتباع هذه التوصية يمكن أن يخفض مشكلة انخفاض وزن الأطفال الرضَّع بشكل فعَّال، ويقلل مشكلة توقف النمو إلى النصف عَالَمِيّاً.

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