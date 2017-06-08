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الخميس, 13 رمضان 1438 هـ, الموافق 8 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

الطيران المدني: 12,665 رحلة وأكثر من مليون ونصف مسافر في الأسبوع الأول من رمضان

الطيران المدني: 12,665 رحلة وأكثر من مليون ونصف مسافر في الأسبوع الأول من رمضان

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن إحصائياتها بشأن عدد الرحلات وأعداد المسافرين بكافة مطارات المملكة، وذلك للأسبوع الأول من 1 إلى 7 من شهر رمضان المبارك. وأوضحت الهيئة في تقريرها أن مجموع الرحلات عبر كافة مطارات المملكة قد بلغ 12,665 رحلة، بينها 6330 رحلة قادمة في مقابل 6,335 رحلة مغادرة، بينما بلغ إجمالي عدد المسافرين 1,565,879 مسافرًا، بينهم 798665 مسافرًا قادمًا في مقابل 767214 مغادرًا.

وأشار التقرير إلى وجود ارتفاع في أعداد الرحلات والمسافرين خلال هذه الفترة، متوقعًا استمرار الارتفاع على مدار الشهر الكريم في ظل تدفق المعتمرين من القادمين عبر منافذ المملكة لأداء مناسك العمرة وزيارة الحرمين الشريفين.

وكانت مطارات المملكة بذلت قصارى جهدها لتوفير سبل الراحة للمسافرين خصوصاً مطار الملك عبدالعزيز الدولي الذي يشهد خلال هذه الفترة تتابع رحلات قادمة من مختلف دول العالم، وأعد المطار كافة الاستعدادات اللازمة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام القادمين لأداء مناسك العمرة وفق الخطة السنوية لموسم العمرة لتسهيل إنهاء إجراءاتهم وتسخير جمــيع الإمكانات لإنهاء وصولهم بيسر وسهولة وذلك بالتعاون مع جمــيع القطاعات الحكومية والجهات التشغيلية العاملة بالمطار وجندت كافة الطاقات البشرية والآلية اللازمة لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام من المعتمرين القادمين لأداء مناسك العمرة.

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