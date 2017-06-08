“آبل” تطلق مساعداً ذكياً منزلياً جديداً

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشفت شركة “آبل” الأمريكية عن منتج جديد، أشارت وسائل الإعلام إلى أنه ينافس بقوة شركتيْ “جوجل” و”أمازون” الأمريكيتين.

وأطلقت “آبل”؛ بحسب ما نشرته صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” الأمريكية مساعداً ذكياً جديداً، وجهازاً متحدثاً منزلياً أطلقت عليه اسم “هوم بود”.

وينافس “هوم بود” بتلك الطريقة جهازيْ “أمازون إيكو”، و”جوجل هوم”.

وأشارت “آبل” إلى أن مساعدها الذكي الجديد، يعتمد على تقنية جديدة من الذكاء الاصطناعي، والتي يطلق عليها “آلة التعلم”، التي يتعلم من خلالها الجهاز من أخطائه.

ويمكن للجهاز الجديد تشغيل مختلف أنواع الموسيقى للمستخدم؛ علاوة على مساعدة مستخدمه على تدبر أمور حياته وإدارة منزله، عن طريق نسخة مطورة من المساعد الصوتي “سيري”.

وستطرح “آبل” جهازها “هوم بود” للأسواق خلال شهر ديسمبر المقبل، مقابل 350 دولاراً أمريكياً، ويُعَد ذلك أغلى من أجهزة “أمازون إيكو” بالضعف تقريباً (180 دولاراً)، أو “جوجل هوم” (130 دولاراً).