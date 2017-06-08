تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الخميس, 13 رمضان 1438 هـ, الموافق 8 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الشؤون الإسلامية “: المملكة سباقة بالجهد البشري والفكري في نصرة قضايا المسلمين

“الشؤون الإسلامية “: المملكة سباقة بالجهد البشري والفكري في نصرة قضايا المسلمين

“الأحساء اليوم” – الأحساء

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالإدارة العامة للتوعية العلمية والفكرية، ورشة عمل تحضيرية لندوة “المنطلقات والأبعاد الشرعية لجهود المملكة العربية السعودية في نصرة قضايا الأمة”.

وأقيمت الورشة تحت رعاية نائب الوزير الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، تمهيداً للندوة التي ستنطلق ضمن برامج ندوات تعزيز الوسطية وتحقيق الأمن الفكري وتستهدف الأئمة والخطباء والدعاة.

وثمّن “السديري” جهود منسوبي الوزارة من الدعاة، والأئمة، والخطباء من خلال البرامج المتنوعة وخطب الجمعة في مجال تعزيز الوسطية وتحقيق الأمن الفكري، ودعا إلى ضرورة أن تتواكب هذه الجهود وتتوافق مع خطط الوزارة.

وقال: المملكة العربية السعودية دائما سباقة بالجهد البشري والمالي، والفكري، في نصرة قضايا الأمة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية منطلقة في نهجها وسياستها من منطلقات وأسس شرعية راسخة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

وقد حضر الورشة مدير مكتب الوزير المساعد للبرامج والمناسبات المشرف على الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام عبدالله بن مدلج المدلج، وأدار أعمالها مدير الإدارة العامة للتوعية العلمية والفكرية الشيخ أحمد بن عبدالله الفارس، وشارك فيها عدد من مديري إدارات ومراكز الدعوة والإرشاد وأعضاء لجان التوعية العلمية والفكرية في فروع الوزارة.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

الطيران المدني: 12,665 رحلة وأكثر من مليون ونصف مسافر في الأسبوع الأول من رمضان

الطيران المدني: 12,665 رحلة وأكثر من مليون ونصف ...

“الربيعة” يوقف شركة تأمين تجاوزت في بيع الوثائق وخالفت النظام

“الربيعة” يوقف شركة تأمين تجاوزت في بيع الوثائق ...

القوات البحرية الملكية السعودية تفتح القبول في دورة معهد الدراسات الفنية

القوات البحرية الملكية السعودية تفتح القبول في دورة ...

“مدينة الملك سعود” تكشف سبب إصابة ممرضين بفيروس “كورونا”

“مدينة الملك سعود” تكشف سبب إصابة ممرضين بفيروس ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*