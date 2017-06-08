“الشؤون الإسلامية “: المملكة سباقة بالجهد البشري والفكري في نصرة قضايا المسلمين

“الأحساء اليوم” – الأحساء

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالإدارة العامة للتوعية العلمية والفكرية، ورشة عمل تحضيرية لندوة “المنطلقات والأبعاد الشرعية لجهود المملكة العربية السعودية في نصرة قضايا الأمة”.

وأقيمت الورشة تحت رعاية نائب الوزير الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، تمهيداً للندوة التي ستنطلق ضمن برامج ندوات تعزيز الوسطية وتحقيق الأمن الفكري وتستهدف الأئمة والخطباء والدعاة.

وثمّن “السديري” جهود منسوبي الوزارة من الدعاة، والأئمة، والخطباء من خلال البرامج المتنوعة وخطب الجمعة في مجال تعزيز الوسطية وتحقيق الأمن الفكري، ودعا إلى ضرورة أن تتواكب هذه الجهود وتتوافق مع خطط الوزارة.

وقال: المملكة العربية السعودية دائما سباقة بالجهد البشري والمالي، والفكري، في نصرة قضايا الأمة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية منطلقة في نهجها وسياستها من منطلقات وأسس شرعية راسخة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

وقد حضر الورشة مدير مكتب الوزير المساعد للبرامج والمناسبات المشرف على الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام عبدالله بن مدلج المدلج، وأدار أعمالها مدير الإدارة العامة للتوعية العلمية والفكرية الشيخ أحمد بن عبدالله الفارس، وشارك فيها عدد من مديري إدارات ومراكز الدعوة والإرشاد وأعضاء لجان التوعية العلمية والفكرية في فروع الوزارة.