تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الجمعة, 14 رمضان 1438 هـ, الموافق 9 يونيو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

احدث الأخبار

“الكساء” يحسم بطولة الصداقة الرمضانية الثانية بنادي صلاح الدين 160شابًا أحسائيًا تنافسون على جائزة العرجي للقرآن بنادي الجيل رافعًا شعار “ولو بريال”.. “بر الصالحية” يتبنى برامج عدة في رمضان أدبي الأحساء يحتفي بالمؤرخ جواد الرمضان ومسيرته الأدبية «النقل» توقع عدة عقود مع شركات عالمية لتشغيل وتطوير 5 مطارات تصنيف 71 فردا وكيانا في قوائم الإرهاب المحظورة من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر  المرداسي ومساعداه إلى سان بطرسبيرغ للمشاركة في تحكيم كأس القارات العواد: مستعدون لتوظيف العائدين من قطر وإعلامنا يؤدي دوره الوطني وزير التعليم يتوعد بمقاضاة مطلقي الإشاعات من منسوبي الوزارة  المدنية تؤكد صرف بدل النقل خلال الإجازة ومكافأة العمل الإضافي وفترة الانتداب الأرصاد: طقس حار إلى شديد الحرارة على شرق ووسط وأجزاء من غرب المملكة “الشؤون الإسلامية “: المملكة سباقة بالجهد البشري والفكري في نصرة قضايا المسلمين

خلال لقائه في "سحور الإعلاميين"..

العواد: مستعدون لتوظيف العائدين من قطر وإعلامنا يؤدي دوره الوطني

العواد: مستعدون لتوظيف العائدين من قطر وإعلامنا يؤدي دوره الوطني

الأحساء – “الأحساء اليوم”

ذكر وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، أن الوزارة ترحب بأبناء الوطن وبناته من الإعلاميين والفنيين العائدين من دولة قطر، مبديًا استعداد الوزارة لتوظيفهم بنفس الوظائف التي كانوا عليها في القنوات القطرية.

وشكر “العواد” جميع من ناصر الوطن ووقف مع القيادة وآزرها ضد من أساء لها، مشيرًا إلى أنه وجّه وكالة الوزارة بتلقي الطلبات للإعلاميين العائدين من قطر، والمرجو التواصل على الإيميل:‏ [email protected]

وأكد الوزير أن الإعلام السعودي أثبت للعالم مقدرته على التصدي للأفكار المغرضة والمعلومات المسيئة لبلادنا وشعبنا، كما أثبت مهارته الاحترافية في الوقوف أمام وجه الإعلام المعادي الذي يسعى إلى شق الصف وزعزعة اللحمة الاجتماعية وتهديد أمننا الوطني، مضيفًا: “وسيذكر التاريخ هذا الموقف المشرّف لإعلامنا أمام قنوات الزيف والتضليل التي فقدت مصداقيتها ونزاهتها”.

ودعا “العواد” الجميع إلى التوحُّد خلف القيادة الحكيمة، ومواجهة هذه الحرب الإعلامية الشرسة التي تشن على المملكة، مؤكدًا على الروح الوطنية النابعة من الدين الإسلامي الحنيف التي يجب أن تضع الوطن ومقدراته فوق أي اعتبار؛ لأن الوطن أمانة في أعناقنا وعلينا الحفاظ عليه وعلى مكتسباته الحضارية.

كما شدّد وزير الثقافة والإعلام، على ضرورة التوعية بعدم الانسياق وراء دعوات ظاهرها مخالف لباطنها ولطالما جنت الويلات على أصحابها، وأن يكون الجميع مع قيادتهم يدًا واحدة ضد من يتربّص بنا الدوائر.

 

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

«النقل» توقع عدة عقود مع شركات عالمية لتشغيل وتطوير 5 مطارات

«النقل» توقع عدة عقود مع شركات عالمية لتشغيل ...

تصنيف 71 فردا وكيانا في قوائم الإرهاب المحظورة من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر 

تصنيف 71 فردا وكيانا في قوائم الإرهاب المحظورة ...

وزير التعليم يتوعد بمقاضاة مطلقي الإشاعات من منسوبي الوزارة 

وزير التعليم يتوعد بمقاضاة مطلقي الإشاعات من منسوبي ...

المدنية تؤكد صرف بدل النقل خلال الإجازة ومكافأة العمل الإضافي وفترة الانتداب

المدنية تؤكد صرف بدل النقل خلال الإجازة ومكافأة ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*