أدبي الأحساء يحتفي بالمؤرخ جواد الرمضان ومسيرته الأدبية

عبدالله القطان – الهفوف

احتفى نادي الأحساء الأدبي ومجموعة من الأحسائين، بتكريم المؤرخ الأحسائي جواد الرمضان، وذلك في قاعة الشيخ عبدالعزيز الجبر بالنادي.

وثراء مكتبة المؤرخ واختلاطه برجالات الأدب والتاريخ ووصوله للكثير من المصادر والمخطوطات والدوريات خلال ترحاله وبحثه عنها جعله يبدأ مسيرة تأليفه للكتب التي تؤرخ للمنطقة سياسيًا وعلميًا وأدبيًا، كما عرف رجالاتها من أدباء وشعراء وغيرهم ممن لم يؤرخ لهم أحد قبله، ووضعهم في المكانة التي يستحقونها في مجالاتهم، فهو من جمع النتاج الأدبي للشيخ مغامس الأحسائي، والشيخ ناصر، وابنه إبراهيم آل ناشرة الهجري، والشيخ أحمد السبيعي، وجميعهم لهم نتاج أدبي قيم ولكنه مبعثر.

والمؤرخ من مواليد مدينة الهفوف عام 1357هـ، وانتقل مع أسرته إلى دولة البحرين لطلب الرزق، حيث تعلم هناك الكتابة والحساب واللغة الإنجليزية، ثم انتقل إلى العراق ومنها إلى سوريا، وأقام هناك عشر سنوات درس في المدارس النظامية مرحلتي الابتدائي والمتوسط، ثم أعاد إلى مسقط رأسه في الأحساء ودرس بها المرحلة الثانوية وعمل في إنتاج المشالح.

وتميز المؤرخ “جواد” باهتمامه الخاص بدراسة تاريخ العائلات في شرق السعودية ودول الخليج العربي وعشق تتبع الإنسان من منابتها وتجميع تاريخها، هذا جعله مقصدًا لكثير من عوائل المنطقة التي تبحث عن جذورها وتسعى لمعرفة تاريخها، وللشيخ العديد من المؤلفات.

وفتح المؤرخ مجلسه كل يوم جمعة لزواره من الأدباء والشعراء والمؤرخين والمهتمين بتحقيق التراث والأنساب والذين يأتون من مختلف مناطق المملكة ودوّل الخليج، وينهل زواره من عمله ومعارفه في تراث وتاريخ شرق المملكة ودول الخليج، واستعان زواره بعلمه في تحقيق معلوماتهم أو استشارته في إنتاجهم العلمي والفكري من مشاريع بحوث وكتب ومقالات.